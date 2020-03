Neues Gesicht in der Havelpassage: Than Van Thanh verkauft Obst, Gemüse und Süßigkeiten

Hennigsdorf

Mehr als 20 Jahre war der Laden in der Havelpassage eine Filiale des Süßwarenfachgeschäfts Hussel. Nach dem Auszug wurde Platz für eine neue Einkaufsmöglichkeit. Vor wenigen Wochen hat Than Van Thanh seinen Laden „ Asia Lebensmittel – Obst und Gemüse“ eröffnet. „Am liebsten kaufen meine Kunden frisches Obst und Gemüse, das ich täglich beim Großhandel in Berlin einkaufe“, sagt der Unternehmer. Auch Obstsalate bereitet er täglich zu – mit Ananas, Melone und anderen Früchten. Das Sortiment ist vielfältig.

Than Van Thanh aus Berlin hat im Februar einen Lebensmittelladen in der Havelpassage in Hennigsdorf eröffnet. Quelle: Wiebke Wollek

Der 38-Jährige Ladeninhaber bietet neben frischen Produkten auch haltbare Lebensmittel an. Dazu zählen Trockenfrüchte und Nüsse sowie eine Auswahl von mehr als 30 verschiedenen Sorten Nudeln aus Vietnam, Thailand oder Korea. Dazu kommen Gewürze aus aller Welt, Chips und diverse Leckereien, wie Gummibärchen und Lollis.

Wenig Interesse an Alkohol

Auf seinem Flyer wirbt der Geschäftsinhaber auch mit dem großen Angebot an Spirituosen, wie Wein, Sekt, Bier und Schnaps. „Das kaufen meine Kunden aber kaum. Bisher kommen hauptsächlich ältere Menschen in meinen Laden und die möchten keinen Alkohol“, erzählt Than Van Than. „Aber es sieht natürlich dekorativ im Regal aus“, fügt er lächelnd hinzu. Der 38-Jährige, der in Vietnam geboren ist, lebt schon lange in Berlin, wo er zuvor ein Sushi-Bistro betrieben hat.

Einzelkämpfer ohne Angestellte

Der dreifache Vater – er hat zwei Töchter und einen Sohn – würde gerne seinen Lebensmittelpunkt nach Hennigsdorf verlegen. Der Familienvater befindet sich auf Wohnungssuche. „Mir gefällt es sehr gut in Hennigsdorf, es ist eine tolle Stadt für Familien“, sagt der Ladeninhaber. Jeden Tag steht er von morgens um 8 Uhr bis abends um 19 Uhr im Geschäft, sonnabends von 8 bis um 15 Uhr – und damit am Wochenende länger als die meisten anderen Geschäfte in der Havelpassage. Als Einzelkämpfer ohne Angestellte hat er alle Hände voll zu tun.

„Jeden Tag komme ich mit Freude zur Arbeit, denn ich schätze den Kontakt zu meinen Kunden und freue mich, eine große Vielfalt anbieten zu können. Es ist ein schönes Gefühl, wenn ich positive Rückmeldungen bekomme“, sagt Than Van Thanh. „Die Hennigsdorfer finde ich sehr nett. Schön, dass der Laden gut angenommen wird.“

Von Wiebke Wollek