Nieder Neuendorf: Auffahrunfall nach Überholvorgang

Nieder Neuendorf

Auf der Spandauer Landstraße in Nieder Neuendorf kam es am Dienstag (13. Oktober) gegen 12.15 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 22-jähriger Berliner Fahrer eines Pkw Audi war nach einem Überholvorgang offenbar unaufmerksam und fuhr auf einen Pkw VW auf, welcher von einer 31-jährigen Berlinerin geführt wurde. Die 31-Jährige wurde bei dem Aufprall verletzt, wollte sich aber selbst in ärztliche Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge waren weiter fahrbereit, der entstandene Sachschaden wird mit etwa 2000 Euro beziffert.

Von MAZonline