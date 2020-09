Nieder Neuendorf

Es ist ein wahres Trümmerfeld: Der Lärmschutzzaun liegt, zusammengefaltet wie Papier, auf dem Rasen, dazwischen Scheinwerferteile und das Nummernschild des Autos – und auch einige Bierflaschen. Das Hennigsdorfer Ortseingangsschild wurde einfach umgemäht, es liegt verbogen vor einem der Wohnhäuser am Ortseingang. Was war passiert? Freitagnacht gegen 3.31 Uhr liefen in der Leitstelle der Polizei mehrere Meldungen zu einem Verkehrsunfall in der Spandauer Landstraße in Hennigsdorf auf. Ein weißer BMW mit Hamburger Kennzeichen soll dort verunfallt sein. Als die Polizeibeamten am Ort eintrafen, waren mehrere Zeugen vor Ort, welche angaben, dass die Fahrerin zu Fuß weggelaufen sei.

Anwohner wurden aus dem Schlaf gerissen

Lediglich der 36-jährige Beifahrer war noch am Unfallort, er war auch Mieter des PKW. Laut Zeugen kam der BMW sehr zügig aus Richtung Berlin gefahren und aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Dort durchbrach er einen Zaun und fuhr in einen Vorgarten, wo er zum Stehen kam. Eine Anzeige wegen Unfallflucht wurde aufgenommen.

Das Ortseingangsschild hat es ebenfalls erwischt. Quelle: Marco Paetzel

Der Aufprall gegen 3.27 Uhr sei unfassbar laut gewesen. „Es hat so laut geknallt, dass wir wach geworden sind“, erklärt eine Anwohnerin. So etwas habe sie in dem kleinen Wohngebiet am Rande Hennigsdorfs noch nicht erlebt. Es gebe immer mal wieder Leute, die zu schnell in den Ort fahren würden – mitunter würde auch schonmal das Schild auf der Verkehrsinsel kurz hinter dem Ortseingang umgerast. „Aber dass hier einer so reinfährt, das habe ich noch nicht erlebt.“

Zurück bleibt ein Trümmerfeld. Quelle: Marco Paetzel

Von Marco Paetzel