Nieder Neuendorf

Solche Gottesdienste hält Pfarrerin Barbara Eger auch nicht alle Tage ab. „Herzlich Willkommen hier in der Dorfkirche Nieder Neuendorf, wo Sie vor 70 Jahren getraut worden sind. Ich muss zugeben das habe ich wirklich noch nie erlebt“, erklärte die Pfarrerin feierlich. Vor ihr am Altar saß das Ehepaar Margot und Manfred Purbs, fast so wie vor 70 Jahren. Damals hieß der Pfarrer in Nieder Neuendorf aber noch Paul Lauterbach, und die Grauen des Zweiten Weltkriegs war nicht lange her. Und dennoch: „Wir hatten ein schönes Leben, ohne große Sorgen“, sagt Manfred Purbs. Am Mittwoch feierte der 91-Jährige mit seiner Frau, zarte 89 Lenze alt, seine Gnadenhochzeit.

Die Tochter trotzte der Pandemie

Die Rückkehr in ihre Nieder Neuendorfer Kirche war der Wunsch des Paares. Dann allerdings kam die Corona-Pandemie. „Und weil wir beide zur Risikogruppe gehören, wollten wir das einfach sein lassen“, sagt Manfred Purbs. Doch damit wollte sich Tochter Heidemarie Waschow nicht abfinden, sie kontaktierte Nieder Neuendorfs Pfarrerin Barbara Eger. „Eine Gnadenhochzeit gibt es nicht alle Tage, und diesen Tag wollte ich ehren“, so die Tochter.

Anzeige

Sie habe eine schöne Kindheit in Nieder Neuendorf und später Hohen Neuendorf gehabt, die Ehe ihrer Eltern sei immer harmonisch und glücklich. „Sie waren mit wenig glücklich und hatten kaum Ansprüche“, so Heidemarie Waschow. Kurzerhand fuhr sie ihre Eltern also am Mittwochmorgen in die Kirche. „Sie hat uns aber nicht gesagt, wohin es geht. Wir wussten nischt!“, sagt Margot Purbs.

Weitere MAZ+ Artikel

Gnadenhochzeit Familie Purbs in Niederneuendorf Quelle: Enrico Kugler

Ihre Eltern lernten sich in Nieder Neuendorf anno 1948 kennen, beim Tanzen in Café Marzahn – dies stand einst im heutigen Fährweg. „Ich habe sie aufgefordert, und dann haben wir uns öfter getroffen“, so der Senior. Es folgten Kinoabende in Heiligensee oder Ausflüge mit dem Kahn auf die Havel, wo der spätere Gatte Muscheln für die Hühner aus dem Wasser fischte.

Zur Hochzeit gab es geschlachtetes Kaninchen und Branntwein

Die Hochzeitsfeier fand dann im Haus der Eltern der Braut in Nieder Neuendorf statt. Die Feier im Familienkreis war recht einfach, es habe ja nach dem Krieg kaum etwas gegeben. „Wir haben ein Kaninchen geschlachtet und der Schwiegervater hat Branntwein gebrannt“, erinnert sich der Gatte.

Pfarrerin Barbara Eger mit den Eheleuten. Quelle: Enrico Kugler

1963 zog das Paar nach Hohen Neuendorf, es sparte sich ein Häuschen vom Munde ab. Manfred Purbs arbeitete 48 Jahre als Architekt bei der Reichsbahn – „48 Jahre bei der Bahn, 70 Jahre dieselbe Frau – einmal entschieden, dabei geblieben“, so das Mantra des Jubilars. Seine Liebste arbeitete erst im Konsum in Nieder Neuendorf, dann beim FDGB in Birkenwerder. Heute haben sie eine Tochter, zwei Enkel und leben in einer Seniorengemeinschaft in Borgsdorf. Spazieren, Singen oder Theaternachmittage stehen an. Die letzte Reise haben sie vor fünf Jahren an den Gardasee gemacht, nun wollen sie nicht mehr wegfahren – die Gesundheit macht nicht mehr so mit. „Wir wollen noch so lange wie möglich zusammen bleiben“, , sagt Margot Purbs, „und noch viel gemeinsam erleben.“

Von Marco Paetzel