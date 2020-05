Sperrung am Oberjägerweg

Nieder Neuendorf

Autofahrer müssen sich in den kommenden beiden Wochen wieder auf längere Wartezeiten im Oberjägerweg in Nieder Neuendorf einstellen. Es gebe einen größeren Schaden an der Abwasserkanalisation, der ab Dienstag repariert werden soll, erklärt Günter Fredrich, Geschäftsführer der Osthavelländischen Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (OWA) mit Sitz in Falkensee. Die Arbeiten haben eine Einschränkung des Fahrzeugverkehrs im Oberjägerweg in Richtung Berlin zur Folge. „Die Straße wird halbseitig gesperrt, der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt“, erklärte Günter Fredrich am Montag. Die Arbeiten würden etwa zwei Wochen in Anspruch nehmen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Fahrer hier länger warten müssen: Zuletzt gab es Mitte Dezember vergangenen Jahres eine Vollsperrung des Oberjägerwegs, auch damals gab es eine Havarie der Abwasserleitung. Damals wie ab Dienstag wird der Verkehr einspurig per Ampel über die Spandauer Landstraße geleitet, gerade in den Stoßzeiten sorgte das zuletzt für lange Staus. Das ist auch bei der kommenden Sperrung wieder zu erwarten.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von Marco Paetzel