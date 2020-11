Noch bis Ende November: Arbeiten an der Ferngasleitung am Hennigsdorfer Ortsausgang

Hennigsdorf

Bagger drehen ihre Runden am Rande der Landstraße. Kurz hinter dem Hennigsdorfer Ortsausgang in Richtung Velten tut sich eine Menge – wie Autofahrer mit dem Blick aus dem Fenster sehen können. Seit September – einige Vorarbeiten liefen, Corona-bedingt waren sie zeitweise unterbrochen – gibt es nördlich von Henningsdorf zwei Sanierungsmaßnahmen. Sie nähern sich in diesen Tagen dem Ende und werden Ende November abgeschlossen sein“, erklärt Ralf Borschinsky, Sprecher der Ontras Gastransport GmbH.

An der Stelle, an der die Arbeiten stattfinden, verläuft die Ferngasleitung „210 Apollensdorf“ (westlich von Lutherstadt Wittenberg-Bernau). Die Leitung hat einen Innendurchmesser von 60 Zentimetern (DN 600) und ist für einen maximalen Betriebsdruck von 65 Bar vorgesehen, informiert der Sprecher weiter über die technischen Eckpunkte des Projektes.

Straßenunterquerung und neues Rohrstück

Man habe zum einen die Straßenunterquerung unter der L 17, der Marwitzer Straße, erneuert. Genauer: das Rohrstück, das durch ein 80 Zentimeter dickes Mantelrohr geführt wurde. Dieses sei rund 18 Meter lang, erklärt der Sprecher weiter.

Zum anderen habe man die Unterquerung der L 172 sowie zweier Bahngleise mittels des sogenannten Microtunneling-Verfahrens erneuert. „Dazu wurde beiderseits des zu unterquerenden Bereichs eine jeweils etwa fünf Meter tiefe Baugrube angelegt und dann ein neues Mantelrohr eingepresst und der vollständig geprüfte, zum Schutz gegen mechanische Beschädigung mit glasfaserverstärktem Kunststoff ummantelte, etwa 70 Meter lange Rohrstrang eingezogen“, erläutert Ontras-Sprecher Ralf Borschinsky weiter. Abschließend erfolge nun noch die Anbindung der beiden Rohrenden an die Bestandsleitung und die Wiederherstellung der Oberflächen.

Ein mehrjähriges Sanierungsprogramm

„Wir haben bei Ontras ein mehrjähriges Sanierungsprogramm, bei dem wir auch noch viele Querungen von Straßen, Gewässern und anderen Verkehrswegen erneuern“, erklärt Borschinsky den Hintergrund der Maßnahme. Meist noch vor der Wende gebaut, bringe das Unternehmen diese Kreuzungen auf den aktuellen Stand der Technik, da sich inzwischen Vorschriften und Baunormen geändert hätten und sich die Belastungen – insbesondere beim Straßenverkehr – nahezu vervierfacht hätten. Unter anderem nennt der Sprecher hier das größere Verkehrsaufkommen und höhere zulässige Achslasten.

Der Bauherr, die Ontras Gastransport GmbH, ist ein Fernleitungsnetzbetreiber im europäischen Gastransportsystem Für den Erdgastransport betreibt das Unternehmen das zweitlängste Ferngasnetz mit etwa 7500 Kilometern Leitungslänge und rund 450 Netzkopplungspunkten. 22 Biogasanlagen, die jährlich knapp 20 Prozent des deutschlandweit erzeugten Bioerdgases einspeisen, sind angeschlossen. Zudem speisen zwei sogenannte „Power to Gas“-Anlagen Wasserstoff und synthetisches Methan in das Netz des Fernleitungsnetzbetreibers.

Von Marco Paetzel