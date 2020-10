Oberhavel

Die Arbeitslosenzahlen für den Oktober sind im Vergleich zum September leicht gesunken. 6115 Menschen im Kreis waren ohne Job, das sind 195 weniger als im Vormonat, allerdings 773 mehr als noch im Oktober 2019. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,3 Prozent – das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als im September, 0,6 mehr im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der Arbeitsmarkt bleibt auch weiterhin zweigeteilt. 4732 Menschen waren im Bereich der Geschäftsstelle Oranienburg im Oktober ohne Job (4,9 Prozent), im Norden waren es 1383 (7,2 Prozent). Vor allem im Bereich Verkehr und Logistik sowie in Kaufmännischen Berufen oder Verkaufsberufen sind Menschen eingestellt worden.

„Die Entwicklung zum Vormonat ist positiv. In allen Landkreisen konnte die Zahl der Arbeitslosen reduziert werden. In den Kreisen Oberhavel und Havelland, in denen der Berliner Arbeitsmarkt eine stärkere Rolle spielt, fiel der prozentuale Rückgang am stärksten aus. Die Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt verstärken den Trend des Septembers, der schon positiv war“ so Beate Kostka, Leiterin der Agentur für Arbeit Neuruppin. Der Bestand der Jugendarbeitslosigkeit konnte nach drei Monaten erstmalig wieder abgebaut werden.

Anzeige

Kurzarbeit bleibt ein wichtiges Instrument

Aktuell sind in den vier Landkreisen des Agenturbezirkes 1811 Menschen unter 25 Jahre arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einem Rückgang um 7,8 Prozent. „Das ist für uns eine gute Entwicklung und zeigt, dass Unternehmen weiterhin auf Ausbildung und Fachkräftesicherung setzen. Bei allen Unsicherheiten momentan: die Megatrends wie demografische Entwicklung und Digitalisierung bestehen weiterhin in der Region.

Die Investition in Ausbildung und Einstellung von Nachwuchskräften ist auf lange Sicht unumgänglich. Dessen sind sich auch unsere regionalen Unternehmen bewusst.“ so Beate Kostka. Die Verlängerung und Aufstockung von Kurzarbeit indes trage weiter dazu bei, dass Firmen ihre Arbeitskräfte halten können. Ohne das Instrument Kurzarbeit wäre der Anstieg der Arbeitslosigkeit in den vergangenen Monaten deutlich höher ausgefallen.

Von MAZonline