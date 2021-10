Offener Haftbefehl: 24-Jährige in Hennigsdorf festgenommen

Hennigsdorf

In der Nacht zu Mittwoch (6. Oktober) gegen 2 Uhr konnten Polizisten eine 24-jährige Frau, die mit einem Haftbefehl gesucht wurde, verhaften. Die Frau räumte zu diesem Zeitpunkt ihre zur Zwangsräumung anstehende Wohnung in der Reinickendorfer Straße in Hennigsdorf aus, als der Haftbefehl realisiert wurde.

Ersatzweise hätte die Dame durch Zahlung einer Geldsumme von 1200 Euro der 40-tägigen Haft entgehen können. Da das Geld nicht auftrieben werden konnte wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von MAZonline