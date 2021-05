Online-Petition: Hennigsdorfer um Maren Gilzer-Kuhlmann sammeln Stimmen gegen generelle Leinenpflicht

Hennigsdorf

Im April schlossen sich Hundehalter in der Stadt Hennigsdorf zusammen, um mit einer Petition gegen die Leinenpflicht im gesamten Stadtgebiet zu protestieren, die seit Mitte März gilt. Im Februar hatten die Hennigsdorfer Stadtverordneten mehrheitlich eine generelle Leinenpflicht – mit einer maximal zwei Meter langen, rissfesten Leine – im Stadtgebiet beschlossen. „Mit dem heutigen Tag haben wir 659 Unterschriften gesammelt, das sind weit mehr als wir für die Petition benötigen“, erklärte Maren die Schauspielerin Gilzer-Kuhlmann von der Initiative am Montag gegenüber das MAZ.

Sie betont, dass die Hennigsdorfer, rund 40 Bürger sind aktuell aktiv dabei, nicht gegen die Leinenpflicht seien. „Wir wollen, dass die alte Leinenpflicht gilt, so lange bis die geplanten Hundeauslaufgebiete zur Verfügung stehen. Außerdem wollen wir, dass weiterhin Schlepp- oder Auszugleinen benutzt werden dürfen“, erklärt Maren Gilzer-Kuhlmann, die als Buchstabenfee bei der SAT1-Show „Glücksrad“ ab den späten 1980er-Jahren bekannt geworden ist.

Geld für das Tierheim Herzsprung

Die Online-Petition war am 9. April mit großer Resonanz gestartet. Dadurch motiviert schlug einer der Initiatoren dem Unterstützerteam zur Halbzeit in einer Frühstückswette vor, wenn mindestens 520 Unterschriften aus Hennigsdorf und mindestens 1000 Unterschriften zusammenkommen, 100 Euro an das Tierheim Herzsprung zu spenden. Aus dem engeren Unterstützerkreis wurde dieser Betrag noch mehrfach erhöht. Am 30. April, fünf Tage vor Ende der Zeichnungsfrist, wurde das Wettziel erreicht und spontan über 300 Euro überwiesen. Weitere Unterstützer sammeln noch Sachspenden und übergeben diese in den nächsten Tagen dem Tierheim.

Die Petition kann übrigens noch bis Mittwoch, 5. Mai, unterzeichnet werden unter der Adresse openpetition.de/!gddpy.

Von MAZonline