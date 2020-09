Hennigsdorf

Die „Osteoporose-Selbsthilfegruppe Hennigsdorf“ ist in ganz Deutschland bekannt. Sie ist auf einem Einspielerfilm zu sehen, der jetzt beim bundesweiten Kampagnenstart in Berlin unter dem Motto „ Aktionsbündnis Osteoporose“ gezeigt wurde. TV-Talkerin Frauke Ludowig und Olympia-Gold-Hochspringerin Heike Henkel übernahmen die Moderation.

Aber wie wurden die Hennigsdorfer zum Filmstar? „Unsere Selbsthilfegruppe hat für ihre vorbildliche Arbeit den Osteoporosepreis 2019 bekommen, der vom Dachverband der Osteoporose Selbsthilfegruppen verliehen wird. Die Schirmherren der aktuellen Aufklärungskampagne haben uns ausgewählt“, sagt Sabine Krause (62).

Anzeige

Sabine und Werner Krause haben vor 2,5 Jahren die „Osteoporose Selbsthilfegruppe Hennigsdorf“ gegründet. Quelle: Jeannette Hix

Weitere MAZ+ Artikel

Vor zweieinhalb Jahren hat sie gemeinsam mit ihrem Mann Werner (72) die Selbsthilfegruppe gegründet. Sabine Krause ist selbst von der heimtückischen Volkskrankheit betroffen, die die Knochen schwinden lässt. Laut Bundesselbsthilfeverband seien bundesweit sieben Millionen Menschen daran erkrankt. „Ich bekam die Diagnose 2014. Um uns damals schlau zu machen, besuchten mein Mann und ich einen Kongress. Da trafen wir so viele Betroffene, die keinen Ansprechpartner hatten. Da reifte die Idee, eine Selbsthilfegruppe zu gründen“, sagt Sabine Krause.

Birgit Dehn von der Physiotherapie „aktiv & gesund“ leitet in Nieder Neuendorf die Trainingsgruppe. Quelle: Jeannette Hix

Inzwischen hat der Verein 80 Mitglieder, die sich in verschiedenen Gruppen mehrmals die Woche sowohl im Seniorenwohnpark Friedrich-Wolf-Straße 11 als auch bei der Physiotherapie „ Birgit Dehn aktiv & gesund“ in der Dorfstraße 46 in Nieder Neuendorf treffen. Dort wurde auch der Film gedreht.

Erst seit 1. September hat die Gruppe wieder Training. Sechs Monate war Pause wegen Corona. „Um wieder Sport treiben zu können, müssen wir hohe Hygieneauflagen einhalten. Dazu gehört auch eine ständige Querlüftung“, sagt Sabine Krause. Da die Teilnehmer der Kurse alle im Risikoalter sind, hat sie ein spezielles Gerät im Trainingsraum bei Birgit Dehn aufgestellt. „Das Gerät misst den CO2-Gehalt in der Luft. So wird regelmäßig der Aerosolwert in der Luft gemessen. Erhöht sich der Wert lüften wir zusätzlich“, sagt Sabine Krause.

Das Training übernimmt in Nieder Neuendorf Physiotherapeutin Birgit Dehn, die für Osteoporose-Patienten eine extra Ausbildung absolviert hat.

Die Krankenkassen können die Kursgebühr übernehmen

Den Teilnehmern der Gruppe hat die lange Sportabstinenz gefehlt. „Der Sport ist für mich nicht nur Bewegung, sondern auch Lebensfreude“, sagt Brigitte aus Hennigsdorf, die mit ihren 81 Jahren nicht nur eine der ältesten Teilnehmer ist, sondern von Anfang an im Verein dabei ist. Mechthild (65) ist voriges Jahr mit eingestiegen. „Die Bewegung in der Gruppe macht einfach mehr Spaß. Der Sport ist meine Leidenschaft“, sagt die Hennigsdorferin.

Die Kursgebühr kann die Krankenkasse übernehmen. Der gezielte Sport ist so gefragt, dass Sabine Krause eine Warteliste angelegt hat. Einmal pro Woche ist im Bürocontainer der WGH Einheit (Tucholsystraße 5a) von 15 bis 17 Uhr Sprechstunde. Infos unter Tel.: 03302802075

Von Jeannette Hix