Parkplätze und Müllberg verwandeln sich in ein erholsames Kleinod zwischen Wohnblöcken

Ein weiterer Meilenstein im Mammut-Wohnprojekt Albert-Schweitzer-Quartier: Am Freitag hat die Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft HWB den neugestalteten Innenhof eingeweiht. Bei eisiger Kälte im Dezember bedarf es noch einer guten Vorstellungskraft davon, wie hier bald ein Kleinod aus Pflanzen, Sitz- und Spielgelegenheiten von den Bewohnern genutzt werden kann. Doch schon jetzt liegen Welten zwischen der alten Fläche, die als Parkplatz diente und durch einen unschönen Sperrmüll-Haufen verschandelt wurde und dem jetzigen sehr ansehnlichen kleinen Park mit Spielplatz, Bänken und Hochbeeten. „Es ist wichtig, dass ein Wohnumfeld auch wohnlich gestaltet ist“, sagte Bürgermeister Thomas Günther ( SPD). „Hier ist eine Begegnungsfläche für alle Generationen entstanden, wo die Bewohner einen Teil ihrer Freizeit verbringen können.“

Thomas Günther und Holger Schaffranke beim Bepflanzen. Quelle: obert Roeske

Doch der Platz steht nicht nur den Bewohnern, sondern allen Hennigsdorfern zur Verfügung. „Hier entsteht etwas Wertvolles für die Stadt, ein Kleinod in der Mitte der Wohnblöcke“, sagte Thomas Günther. Auf den Dächern sollen bald auch Bienenvölker angesiedelt werden. Bienenweiden als Lebensraum für die nützlichen Insekten sind bereits vorhanden. Auch HWB-Chef Holger Schaffranke zeigte sich am Freitag stolz auf die Fortschritte im Quartier, mit deren Umgestaltung eine bessere soziale Durchmischung erreicht werden soll. Deshalb wird das Bauprojekt auch mit Mitteln aus dem Investitionspaket Soziale Integration im Quartier gefördert. Insgesamt wurden über eine Dauer von etwa acht Monaten rund 700 000 Euro – Fördermittel sowie Eigenmittel der HWB und der Stadt – für die Umgestaltung des Innenhofs Albert-Schweitzer-Straße 3-5 aufgewendet.

Hier darf ab sofort gespielt werden. Quelle: Robert Roeske

Im Zentrum des rund 2 400 Quadratmeter großen Hofes sind eine bunte Spiellandschaft und ein Sandspielbereich sowie ein kleiner Bouleplatz entstanden. Dazwischen laden Tischgruppen und Bänke in Rot und Gelb zum Verweilen und zum Plausch mit den Nachbarn ein. Zuletzt wurden noch die geplanten Hochbeete zum gemeinschaftlichen Gärtnern aufgestellt und auf den Pflanzflächen Rindenmulch verteilt. Der Bauzaun, der bislang noch den frisch gesäten Rasen schützte, ist abgebaut. Die Mülltonnen verstecken sich nun in einer Einhausung aus Blech, die außerdem Platz und Schutz für Fahrräder bietet. Auch für den anfallenden Sperrmüll ist eine kleine Lagerstelle vorgehalten. Ein Concierge, der seit einem halben Jahr für das Wohnviertel verantwortlich ist, sorgt dafür, dass der Platz nun immer ordentlich und sauber bleibt. Holger Schaffranke zeigte sich aber optimistisch, dass die Neugestaltung des Hofes als Teil des Integrierten Entwicklungskonzeptes die Identifikation der Bewohner mit dem Quartier stärken werde. „Wer sich in seinem Quartier zu Hause fühlt, achtet auch mehr auf Sauberkeit und Ordnung des Wohnumfeldes“, erklärte Schaffranke. Günther sagte: „Mit viel Aufwand wurde hier eine Problem- und Schmuddelecke beseitigt und ein zusätzlicher Ort für die Bewohner des Quartiers und ein nachbarschaftliches Miteinander geschaffen.“ Die frisch gereinigten Fassaden der umliegenden Blöcke liefern dem neuen Hof den passenden Rahmen. Die Arbeiten wurden von Büro Dagmar Gast – Landschaftsarchitekten aus Berlin geplant und von der Tharo Straßen- und Tiefbau GmbH aus Eberswalde ausgeführt.

Erste Wohnungen werden ab März vermietet

Derweil gehen die Bauarbeiten an den neuen Häusern in großen Schritten voran. So soll als erstes das Gebäude an der August-Conrad-Straße im März bezugsfertig sein. Einen Monat später folgt der Neubau an der Fabrikstraße. Noch sind nicht für alle Wohnungen Mietverträge abgeschlossen. Interessenten können sich nach wie vor bei der HWB melden.

