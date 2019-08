Nieder Neuendorf

Barbara Eger ist bestens vernetzt in der Region, ihr Adressbuch ist entsprechend dick. Nieder Neuendorfs Pfarrerin hat sogar die Nummer von Gott. „Den erreicht man unter 5015, das ist die himmlische Notfallnummer“, sagt Eger mit Augenzwinkern. Dieser alte Gag geht zurück auf den Psalm 50, Vers 15 in der Bibel, laut dem man Gott in der Not „anrufen“ könne. Den Draht nach ganz oben hat Barbara Eger also.

Telefonieren ist nur draußen möglich – wenn überhaupt. Quelle: ENRICO KUGLER

Schlimmer sei aber, dass sie für ihre Gemeindemitglieder manchmal den ganzen Tag nicht zu erreichen ist – weil auch das Festnetz oft spinnt. „Da sitze ich den ganzen Tag mit zwei Telefonen im Büro und die Leute sind trotzdem wütend, weil ich nie zu erreichen sei“, so Eger. Draußen, vor dem Pfarrhaus, sei der Empfang nur minimal besser. „Aber ich kann ja schlecht Seelsorgegespräche auf der Straße führen.“

Ein Anbieterwechsel brachte nichts

Der Vorwurf, dass sie nie erreichbar sei, ärgert die Pfarrerin mittlerweile gewaltig. Von ihrem bisherigen Anbieter O2 wechselten die Egers deshalb im Juli ins Telekom-Netz, die Umschaltung erfolgte im Urlaub. „Alles war super. Doch als wir nach Nieder Neuendorf reinfuhren, hatten wir wieder langsame Edge-Geschwindigkeit“, sagt Eger. Auch die Empfangsqualität sei weiterhin sehr bescheiden.

Tino Böhme, der direkt gegenüber der Nieder Neuendorfer Kirche das „Café Diadem“ betreibt, hat dort keine Verbindungsprobleme. Telefon und Internet würden auf seinem Smartphone meistens gut funktionieren, er sei bei der Telekom. „Nur, wenn ich in Richtung Spandau fahre, wird die Verbindung ganz dünn“, sagt der Nieder Neuendorfer.

Mit dem Surfen via Telefon sieht es für Barbara und ihren Mann Reinhard Eger schlecht aus. Quelle: ENRICO KUGLER

Verbindungsprobleme haben viele Bewohner, wie eine Facebook-Umfrage zeigt. Ein Nieder Neuendorfer hat demnach gar kein Netz in der Wohnung. „Erst, wenn ich auf den Balkon gehe, geht’s. Aber mit Gekratze.“ „Wir haben in Nieder Neuendorf leider auch null Empfang. Weder Netz noch Internet. Leider hat selbst die Telekom bei uns keinen Empfang“, schreibt ein anderer.

Insgesamt sechs Mobilfunkmasten hat die Telekom im Hennigsdorfer Stadtgebiet, teilt Sprecher Georg von Wagner mit. „Die bieten 2G, 3G und 4G für ein flächendeckendes und qualitativ hochwertiges Mobilfunknetz“, erklärt er weiter. Kundenbeschwerden aus Nieder Neuendorf seien nicht bekannt.

Kirchenfläche könnte Abhilfe schaffen

Dennoch wolle die Telekom im Süden des Hennigsdorfer Wohnplatzes Richtung Spandau einen zusätzlichen, rund 30 Meter hohen Funkmast bauen. Zunächst müsse aber der Bauantrag gestellt werden. „Mit Sicherheit wird der Mast dieses Jahr nicht mehr in Betrieb gehen“, so von Wagner.

Anfang des Jahres hatte die Telekom auch Barbara Eger angeboten, auf einer Fläche der Kirchengemeinde eine Funkantenne zu bauen. Allerdings baut auf dieser Fläche eine Biobäuerin ihr Gemüse an. „Wir müssen das im November diskutieren, wenn der neue Kirchenrat gewählt ist“, sagt die Pfarrerin dazu.

Von Marco Paetzel