Pflegedienst Hennigsdorf: „Wer sich nicht impfen lässt, wird deswegen nicht gekündigt“

Was Herbert Weiss, Geschäftsführer der Pflegedienst Hennigsdorf GmbH, in den vergangenen Tagen erleben musste, macht ihn sehr betroffen. Der 37-Jährige wird nicht nur angefeindet, sondern auch massiv bedroht. Angefangen hatte alles mit einem Posting in der Facebook-Gruppe „ Hennigsdorf verbindet“ am vergangenen Freitag. Dort tauchte die Fotografie eines von Herbert Weiss verfassten betriebsinternen Schreibens auf – ohne jegliche Einordnung in den Zusammenhang. Darin ging es um das Thema Schutzimpfung gegen die durch das Corona-Virus SARS-CoV-2 ausgelöste Krankheit Covid19. Diese Impfung legt er seinen Angestellten aufgrund ihrer Tätigkeit in der Pflege nahe und schreibt selbst, dass er mit gutem Beispiel voran gehen wird. Während viele Nutzer des Forums vermuteten, es handele sich um eine Mitarbeiterin des Pflegedienstes, stellte der Geschäftsführer am Mittwoch im Gespräch mit der MAZ klar, dass die Person, die den Beitrag ins Internet gestellt hat, nicht in seinem Pflegedienst arbeitet. „Um es auf den Punkt zu bringen: Das Schreiben ist offensichtlich in falsche Hände gelangt und wurde leider ohne Kenntnis der betriebsinternen Zusammenhänge öffentlich gemacht“, sagt Herbert Weiss. Vermutlich habe es ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin privat weiter geschickt, wodurch es an jemanden geraten ist, der dem Thema Corona-Schutzimpfung kritisch gegenüber steht.

Weiss hat Verständnis für Skepsis

„Dass man die Impfung mit Skepsis betrachtet, finde ich vollkommen legitim“, betont Herbert Weiss. Was den Geschäftsführer jedoch wahnsinnig ärgert, ist die Tatsache, dass der wild diskutierenden Öffentlichkeit – und das mittlerweile bundesweit – nicht bekannt ist, dass das Schreiben nur ein Bruchteil eines umfangreichen Dialoges und Meinungsaustausches des Pflegedienstes mit seinen Mitarbeitern ist. Denn schon seit längerem steht der Geschäftsführer mit den Pflegekräften, aber auch mit den pflegebedürftigen Klienten, im stetigen Austausch über das Thema Impfung. Dabei habe er festgestellt, dass nicht alle sofort zur Impfung bereit wären, sofern die Möglichkeit besteht. „Deshalb wollte ich vorausschauend auf ein mögliches Dilemma aufmerksam machen. Nämlich auf die Herausforderung von uns als Akteuren im Gesundheitswesen, Arbeitsrecht, Infektionsschutz und Arbeitsschutz miteinander in Einklang zu bringen“, erklärt Weiss. Denn schließlich brauche auch der Pflegedienst noch Vorlaufzeit für administrative Prozesse, wie Beratungen und Einverständniserklärungen. „Noch ist ja gar nicht klar, wann Pflegekräfte überhaupt geimpft werden können. Aber dann, wenn es soweit ist, sollten wir keine Zeit verlieren. Deshalb habe ich das Thema rechtzeitig angeschoben.“

Aufklären und Transparenz schaffen

Auch wenn er über die Skepsis einiger enttäuscht ist, habe er nie in Erwägung gezogen, seinen Mitarbeitern einen Impfzwang aufzuerlegen beziehungsweise ihnen zu kündigen, wenn sie sich nicht impfen lassen. „Genau das wird mir aber von so vielen Menschen böswillig oder unwissentlich unterstellt“, bedauert Weiss. In Wirklichkeit habe es innerhalb des Pflegedienstes gar keinen Disput über das Thema Corona-Impfung gegeben. „Mein Ansinnen ist es lediglich, Überzeugungsarbeit zu leisten, weil ich die Impfung für sehr wichtig halte. Ich möchte aber niemanden bedrängen. Denn ich lege großen Wert darauf, keine meiner Mitarbeiter, die allesamt großartige Arbeit in diesen schweren Zeiten leisten, zu verlieren. Wer sich nicht impfen lässt, muss keine Kündigung fürchten“, stellt er klar. „Im Gegenteil. Es geht mir darum, aufzuklären, Ängste zu nehmen und Transparenz zu schaffen.“

