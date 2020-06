Hennigsdorf

Ein 14-jähriger Hennigsdorfer fuhr am Sonntag gegen 15.40 Uhr mit seinem Fahrrad in Nieder Neuendorf von einem verkehrsberuhigten Bereich unvermittelt auf die Dahlienstraße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein 31-jähriger Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass der Jugendliche mit seinem Rad stürzte und sich leicht verletzte. Die ambulante Behandlung seiner Verletzungen wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus vorgenommen. Der beteiligte Pkw war aufgrund einer gerissenen Frontscheibe nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Von MAZonline