Bis in den Sonntagmorgen hinein waren zahlreiche Einsatzkräfte freiwilliger Feuerwehren im Einsatz, um ein brennendes Wohnhaus in der Havelstraße in Birkenwerder zu löschen. Am Vormittag wurde die Feuerwehr erneut alarmiert, um auflodernde Glutnester zu bekämpfen.