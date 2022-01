Gesundbrunnen

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Berlin wenden sich mit Fotos an die Öffentlichkeit und bitten um Mithilfe. Der abgebildete Mann aus Oberhavel wurde am 13. Januar 2022 gegen 19 Uhr schwer verletzt in dem dargestellten BMW, welcher in der Kühnemannstraße 30 in Berlin-Gesundbrunnen abgestellt war, aufgefunden. Rettungskräfte brachten den 47-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er wenig später seinen schweren Kopfverletzungen erlag. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus.

Auto, in dem der Mann aufgefunden wurde. Quelle: Polizei Berlin

Die Polizei fragt:

Wer hat am 13. Januar 2022 verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem abgebildeten Mann oder dem dargestellten Fahrzeug gemacht?

Wer hat den BMW mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-CB 473 am 13. Januar 2022 gesehen und kann Angaben zu möglicherweise weiteren Fahrzeuginsassen machen?

Wer hat am 13. Januar 2022 zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Kühnemannstraße gemacht und sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise richten Sie bitte an die 8. Mordkommission beim Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten, unter der Telefonnummer (030) 4664-911888, per E-Mail: lka118-hinweis@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.

Von MAZOnline