Hennigsdorf

In der Zeit von Montag (13. September, 21.15 Uhr bis Dienstag (14. September), 12 Uhr, drangen bislang Unbekannte in ein im Bau befindliches Einfamilienhaus in der Forststraße in Hennigsdorf ein. „Gestohlen wurden mehrere Elektrowerkzeuge“, berichtete Polizeisprecher Daniel Fischer. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort, die Kripo ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls.

Von MAZonline