Hennigsdorf

In der Zeit von Sonnabend, 22 Uhr bis Sonntag, 9 Uhr haben bislang unbekannte Täter einen weißen VW T6 gestohlen. „Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-CQ 111 war am Fahrbahnrand in der Forststraße geparkt“, berichtete Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Dem Besitzer entstand ein Schaden in Höhe von rund 17.500 Euro. Die Polizei fahndet nach dem Fahrzeug, welches 2016 zum ersten Mal zugelassen wurde.

Von MAZonline