Polizei sucht Handtaschendieb aus Hennigsdorf

Hennigsdorf

Im Zeitraum von Donnerstag, 15. April bis Dienstag, 20. April, kam es in Hennigsdorf im Bereich Rigaer Straße und Waldstraße jeweils gegen 9.30 Uhr zu zwei Diebstahlshandlungen von Handtaschen aus Fahrradkörben. Die Geschädigten waren dabei, ihre Fahrräder jeweils vor einem Ärztehaus anzuschließen, als eine unbekannte männliche Person genau in diesem Moment an den Fahrrädern vorbeifuhr und die Handtaschen aus den Fahrradkörben entnahm. Dabei kam es zu keinem Wortwechsel.

Männlich, schlank und etwa Mitte 20

Der Dieb flüchtete in beiden Fällen mit einem Fahrrad, vermutlich Herrenrad, in Richtung Marwitzer Straße beziehungsweise Friedrich-Wolf-Straße. Beide Geschädigten beschrieben den Täter als eine schlanke männliche Person im Alter von etwa Mitte 20. Er war bekleidet mit einem Kapuzenpullover und trug eine medizinische Maske als Mund-Nasen-Schutz. Aufgrund der Tatumstände und Beschreibung des Täters wird davon ausgegangen, dass es sich in beiden Fällen um ein und dieselbe Person handelt.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise geben? Wem ist in der Nähe der Ärztehäuser eine Person mit einem Fahrrad aufgefallen, welche eventuell längere Zeit Beobachtungen durchgeführt hat? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Rufnummer 03301-8510 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, Hand- und Einkaufstaschen nach Möglichkeit nicht ungesichert in Fahrradkörben zu transportieren oder diese unbeaufsichtigt vor Haus- oder Geschäftseingängen in den Fahrradkörben zu belassen.

