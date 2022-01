Polizei sucht Hinweise auf Täter: Ätzende Paste ruiniert ein Familienauto in Hennigsdorf

Hennigsdorf

Beim Gassigehen mit dem Hund dachte Michael Wäsch erst an einen Dumme-Jungen-Streich. „Ich dachte, da hat jemand Zahnpasta auf mein Auto geschmiert“, sagt der Hennigsdorfer. Das Ehepaar Wäsch hatte sein Auto, einen 12 Jahre alten Skoda, in der Nacht zu Dienstag in der Hennigsdorfer Parkstraße auf dem Privatparkplatz vor der Wohnung abgestellt. „Irgendwann in der Nacht muss es dann passiert sein, das Auto war mit einer weißen Paste beschmiert. Auf die Heckscheibe hat jemand noch einen Smiley gemalt. Aber wir können uns keinen Reim darauf machen, wer so etwas tut“, sagt seine Frau Brita Wäsch.

In der Hennigsdorfer Facebook-Gruppe haben sie Fotos ihres Autos nach dem Anschlag mit der ätzenden Paste gepostet. Der Lack ist stumpf, hebt sich an manchen Stellen schon ab und wird wellig.

Rund 4000 Euro Schaden

Das ahnte das Ehepaar zunächst gar nicht und fuhr in die Waschanlage. Doch da sahen sie erst, dass die vermeintliche Zahnpasta den Lack aggressiv angreift. „Auch die Plastikverblendungen an der Tür wurden grau“, sagt Brita Wäsch im Gespräch mit der MAZ. Mittlerweile waren sie bei mehreren Lackreparaturwerkstätten, und es steht fest, dass der Schaden sich auf mindestens 3000 bis 4000 Euro beläuft. Das Auto müsste im Prinzip komplett neu lackiert werden. „Weil der Skoda aber schon 12 Jahre alt ist, lohnt sich das natürlich nicht. Wir haben aber viel darin investiert und wollten ihn schon noch drei bis vier Jahre fahren“, erklärt die Hennigsdorferin.

Der Schaden geht in die Tausende Euro. Quelle: privat

Auch bei der Polizei war das Ehepaar, Anzeige ist erstattet worden, wie die Pressestelle der Polizeidirektion Nord bestätigt. „Ob es Säure war, wissen wir nicht“, erklärt Sprecherin Dörte Röhrs auf MAZ-Anfrage. Es werde in den Ermittlungen abgefragt, ob es Nachbarschaftsstreitigkeiten gebe. „Oft ist sowas einen Beziehungstat, wo es eine Vorgeschichte gibt. Aber es gibt ja auch mal Leute, die nicht wissen, was sie anderes machen wollen“, so Röhrs. Falls jemand etwas gesehen hat oder Hinweise geben, möge er sich in der Polizeiinspektion Oberhavel melden, erklärt die Sprecherin weiter.

Das Ehepaar hofft, dass der Täter ermittelt wird

Weil das Ehepaar Wäsch nur eine Teilkaskoversicherung hat, müssen sie für den Vandalismusschaden selbst aufkommen. Damit das Auto nicht rostet, wird das Ehepaar nun wohl rund 2000 Euro investieren müssen. „Wir hoffen wirklich“, sagt Brita Wäsch, „dass der Verantwortliche für diese Sache doch noch gefunden wird.“

Von Marco Paetzel