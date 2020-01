Hennigsdorf

Zwei bislang unbekannte Jugendliche beschädigten am 5. Dezember 2018 einen Aufzug im Hennigsdorfer Ziel-Center. Beide waren im zweiten Obergeschoss und bedienten sich an einem Reinigungswagen, bevor sie in den Fahrtstuhl stiegen und diesen mit den zuvor entwendeten Reinigungsmitteln beschädigten. Der Aufzug konnte inzwischen repariert werden, die Kosten dafür belaufen sich auf etwa 3500 Euro. Die beiden Tatverdächtigen wurden von Überwachungskameras gefilmt. Wer kennt diese beiden jungen Männer oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise dazu bitte an die Polizeiinspektion Oberhavel, Telefon 03301/85 10.

Diese Bilder machte eine Überwachungskamera von den beiden Tatverdächtigen. Quelle: Polizei Brandenburg

Auch der zweite Tatverdächtige wird gesucht. Quelle: Polizei Brandenburg

Von MAZonline