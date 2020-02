Hennigsdorf

Ein 18-Jähriger wurde am 20. Juni 2019 gegen 23.45 Uhr in der Nähe des Fußgängertunnels am Hennigsdorfer Bahnhof von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Dann kamen zwei weitere Männer hinzu und bedrohten ihn mit einer zerbrochenen Glasflasche. Dabei wurde der 18-Jährige von hinten festgehalten. Einer der Unbekannten schlug dem jungen Mann mit der Faust ins Gesicht. Mit der zerbrochenen Flasche wurde er zudem am Bauch verletzt. Dann ließen die unbekannten Männer von dem 18-Jährigen ab und verließen den Ort. Die Männer sprachen deutsch mit starkem Akzent.

Im Zuge der Ermittlungen konnte von dem Unbekannten, der den 18-Jährigen angesprochen hatte, ein Phantombild erstellt werden. Der Mann soll etwa 1,76 Meter groß sein. Sein Alter wurde auf etwa 27 Jahre geschätzt. Er war am Tattag dunkel gekleidet und trug ein Basecap. Der Mann trug einen Bart, hatte eine auffällige Tätowierung (unbekannter Schriftzug) über dem linken Auge und eine Narbe auf der linken Wange. Er soll ein Fahrrad dabei gehabt haben. Die beiden anderen Männer sollen etwa 19 Jahre alt gewesen sein. Das Aussehen der Beiden beschrieb der 18-Jährige als osteuropäisch. Beide waren dunkel gekleidet. Einer der Täter war etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und hatte dunkles Haar. Er hatte die Kapuze von seinem Shirt aufgesetzt. Der andere Mann wird mit etwa 1,70 Meter als etwas kleiner beschrieben. Wer kennt den Mann auf dem Phantombild oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Angaben dazu machen? Hinweise dazu bitte an die Polizeiinspektion Oberhavel unter 03301/85 10.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Mann mit der auffälligen Tätowierung und einer Narbe auf der linken Wange. Quelle: Polizei Brandenburg

