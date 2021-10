Hennigsdorf

Die Polizei hat einen Schlag gegen die Drogenkriminalität gelandet. In den frühen Morgenstunden des 7. Oktober haben Ermittler der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg und des Landeskriminalamtes Brandenburg, drei Männer während einer Drogenübergabe in einem Garagenkomplex in Hennigsdorf beobachtet und auf frischer Tatvorläufig festgenommen. Ein weiterer Mann wurde unmittelbar darauf in Berlin vorläufig festgenommen.

Dem Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder), Schwerpunktabteilung zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, waren insgesamt zwölf Monate umfangreicher und intensiver Ermittlungen mit Unterstützung von Spezialeinheiten des Polizeipräsidiums vorausgegangen.

Eine Pumpgun sowie große Vermögenswerte gesichert

Die Festnahme der Männer im Alter von 39 bis 54 Jahren wurde durch Spezialkräfte des Zolls realisiert. Bei allen Festgenommenen handelt es sich um einschlägig bekannte deutsche Staatsangehörige, die tief im Milieu der organisierten Rauschgiftkriminalität verwurzelt sind. Im Anschluss an die Festnahmen wurden elf Durchsuchungsbeschlüsse in Hennigsdorf, Velten und Eisenhüttenstadt vollstreckt. Im Ergebnis sind insgesamt mehr als 15 Kilogramm Drogen, darunter Marihuana, Haschisch, Amphetamine und Kokain sichergestellt worden.

In einer Garage eines der Beschuldigten in Hennigsdorf wurde eine funktionsfähige Pumpgun (großkalibriges mehrschüssiges Gewehr) mit dazugehöriger Munition gefunden. Neben den Drogen wurden Vermögen im Gesamtwert von fast 70.000 Euro vorläufig gesichert, darunter 24.000 Euro Bargeld, ein Pkw, ein Sportboot und Schmuck.

Auf die Spur sind die Ermittler den Tätern gekommen, weil diese für die Absprachen ihrer kriminellen Geschäfte kryptierte Kommunikation nutzten, welche durch eine ausländische Strafverfolgungsbehörde entschlüsselt und an deutsche Ermittlungsbehörden übermittelt wurde. Drei der Täter wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) dem Haftrichter vorgeführt, welcher bei allen die Untersuchungshaft anordnete. Ein Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft aufgrund fehlender Haftgründe aus dem Gewahrsam entlassen.

Von MAZonline