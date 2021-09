Hennigsdorf

In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag versuchten unbekannte Täter in der Fontanesiedlung in Hennigsdorf die Eingangstür eines Wohn- und Geschäftshauses aufzuhebeln.

Dadurch entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von 100 Euro. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Von MAZonline