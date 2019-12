Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel finden Sie hier im Überblick:

Birkenwerder : Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum von Freitag (13. Dezember), 10:15 Uhr bis Sonnabend (14.Dezember), 0.15 Uhr drangen bisher unbekannte Personen gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Lindenallee ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 2500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

A111: Unfall mit Sachschaden

Am Sonntag (15. Dezember) gegen 21.50 Uhr ereignete sich im Tangentenbereich der Anschlussstelle Hennigsdorf/Velten ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 34-jährige Fahrer eines Pkw BMW fuhr im genannten Bereich in Richtung A111 in Fahrtrichtung Hamburg mit unangepasster Geschwindigkeit bei reifüberfrorener Fahrbahn und kam nach links von der Fahrbahn an, wo er mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Der PKW blieb fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Mühlenbecker Land: Kradfahrer verletzt

Ein 17-jähriger Oberhaveler wurde am Sonntag (15. Dezember) gegen 17.05 Uhr in Schildow bei einem Verkehrsunfall verletzt. Er war mit einer 16-jährigen Sozia mit einem Honda-Motorrad in der Charlottenstraße Ecke Mühlenbecker Chaussee mit einem Pkw Ford kollidiert. Die 36-jährige Oberhavelerin am Steuer des Wagens wollte gerade abbiegen als der junge Mann von hinten kam. Der 17-Jährige und seine Sozia wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline