Oberhavel

Die weiteren aktuellen Polizeimeldungen aus Oberhavel gibt es nachfolgend im Überblick:

Birkenwerder : Handydiebstahl im Geschäft

Zwei unbekannte männliche Personen erschienen am Montag (16. Dezember) gegen 13 Uhr in einem Geschäft in der Poststraße in Birkenwerder und wollten 500 Euro wechseln. Die anwesende 43-jährige Verkäuferin lehnte dies ab. Einer der beiden Männer wollte dann ein Handtuch kaufen, woraufhin die Verkäuferin der Person den Stapel Handtücher zeigte. Plötzlich verließen beide Männer das Geschäft. Die Verkäuferin bemerkte anschließend das Fehlen ihres Handys. Durch den Diebstahl entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 400 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hennigsdorf : Fahndungserfolg bei Polizeikontrolle

Polizeibeamte kontrollierten am Montag (16. Dezember) gegen 12.45 Uhr eine 33-jährige Person in der Veltener Straße in Hennigsdorf. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass gegen die Person mehrere Haftbefehle in Form von Ersatzfreiheitstrafen oder Zahlung eines festgelegten Geldbetrages vorlagen. Die Person nahm daraufhin die Zahlung für alle vorliegenden Haftbefehle vor und wurde daher anschließend aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Hennigsdorf : Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Eine aufmerksame Bürgerin bemerkte am Montag (16. Dezember) gegen 17.30 Uhr eine ihr unbekannte männliche Person auf einem Nachbargrundstück in der Marwitzer Straße in Hennigsdorf. Da die Anwohnerin wusste, dass ihre Nachbarn zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause anwesend waren, sprach sie die unbekannte Person an, die sich daraufhin schnell von dem Grundstück entfernte. Bei der Überprüfung des Einfamilienhauses der Nachbarn wurden dann Hebelspuren an der Terrassentür festgestellt. Die Höhe des entstandenen Schadens wurde zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mühlenbeck : In Streit geraten

Wie die Polizei mitteilte, gerieten mehrere Personen in Mühlenbeck miteinander in Streit, nachdem sich ein 24-jähriger Iraker mit zwei Polinnen, einem 27-jährigen einem 40-jährigen Letten bei einem bei einem Umtrunk befand, bei dem auch Alkohol getrunken wurde. Im Verlauf des Abends gerieten die Personen miteinander in Streit, da einer der Männer offenbar aufdringlich gegenüber einer der beiden Frauen wurde. Daraufhin schlugen zwei der Männer auf den anderen ein, sie wurden anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Da der Mann, welcher die Schlägerei ausgelöst hatte, offenbar gesundheitliche Probleme hatte, welche nicht durch die Schläge bedingt waren, wurde dieser mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline