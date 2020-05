Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel finden Sie nachfolgend im Überblick.

Mühlenbeck : Verkaufsvitrine aufgebrochen

Durch unbekannte Personen wurde am Dienstagvormittag (19. Mai) in der Zeit von 8:15 bis 13 im Verkaufsraum eines Supermarktes in der Hauptstraße während des Publikumsverkehrs eine verschlossene Ausstellungsvitrine durch Manipulation am Schließzylinder geöffnet und daraus ein Laptop Lenovo und zwei Mobiltelefone der Marken Samsung und Nokia entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1017 Euro. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Anzeige

Hennigsdorf : Shampoo und Pistazien entwendet

Dienstagnachmittag (19. Mai) gegen 14:10 Uhr konnte durch einen Ladendetektiv eines Einkaufsmarktes am Postplatz ein Trio, bestehend aus einem erwachsenen Mann und zwei Frauen, in einem Supermarkt beim Diebstahl von 44 Tüten Pistazien und 24 Packungen Shampoo beobachtet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Das Diebesgut hatten alle Drei in ihren mitgeführten Taschen versteckt. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 343 Euro. Den Dreien wurde seitens des Marktleiters ein Hausverbot für ein Jahr ausgesprochen und durch die Polizei eine Anzeige wegen Ladendiebstahl aufgenommen.

Weitere MAZ+ Artikel

Liebenwalde : Unfall mit Reh

Mittwochnacht (20. Mai) gegen 1:50 Uhr befuhr eine 63-jähriger VW Fahrer die Havelstraße aus Richtung Roßgartenweg kommend in Richtung Thürenweg, als plötzlich ein Reh in Höhe der Hausnummer 21 die Fahrbahn querte. In weiterer Folge stieß er mit dem Tier auf der Fahrbahn zusammen. An seinem VW, welcher fahrbereit blieb, entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Das Reh musste durch einen Schuss aus der Dienstwaffe eines Polizeibeamten vor Ort erlöst werden.

Von MAZonline