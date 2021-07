Polizisten nehmen 24-Jährigen in Stolpe-Süd in Gewahrsam

Stolpe-Süd

Polizeibeamte wurden Dienstagmittag (13. Juli) in eine Asylunterkunft in Stolpe-Süd gerufen, weil ein 24-jähriger Mann das Haus nicht verlassen wollte. Die Beamten sprachen dem Mann einen Platzverweis aus, dem er zunächst nachkam. Anschließend behinderte er jedoch auf der Ruppiner Straße den Verkehr, indem er Verkehrskegel und eine Mülltonne auf die Fahrbahn stellte. Die Beamten nahmen den 24-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und brachten ihn in die Polizeiinspektion nach Oranienburg. Strafanzeigen, unter anderem wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wurden aufgenommen.

Von MAZonline