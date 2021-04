Hennigsdorf

Der Besitzer eines Pkw Porsche 911 Carrera meldete sich am Donnerstagmorgen bei der Polizei und gab an, dass ihm sein Fahrzeug offenbar aus einer Tiefgarage in der Neuendorfstraße in Hennigsdorf gestohlen wurde. Der weiße Wagen mit den amtlichen Kennzeichen B-RS 9001 ist nun in die Fahndung. Dem Besitzer entstand ein Schaden von circa 35.000 Euro Sachschaden.

