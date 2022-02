Protest vor dem Alstom-Werkstor in Hennigsdorf: Belegschaft steckt Erwartungen ab

Hennigsdorf

Beim Schienenfahrzeughersteller Alstom in Hennigsdorf stehen die Zeichen auf Sturm. Das machten die rund 200 Männer und Frauen deutlich, die kurz nach 14 Uhr ihre Betriebsversammlung vor das Werkstor verlegt hatten. Ganz bewusst sollte damit ein öffentliches Signal gesetzt werden, machte Betriebsratsvorsitzender Volkmar Pohl deutlich.

Ankündigung von Stellenstreichungen unterm Weihnachtsbaum

Der französische Bahntechnikkonzern Alstom hatte für seine deutschen Standorte kurz vor Weihnachten massive Stellenstreichungen in den kommenden drei Jahren angekündigt. Allein Hennigsdorf ist mit 350 bis 450 Stellen betroffen.

Betriebsratschef von Alstom Hennigsdorf macht sich „Riesensorgen“

„Mich beruhigen die Aussagen, die das Unternehmen hinsichtlich der Fertigung getroffen hat, bei weitem nicht“, sagte Pohl als Resümee des vorangegangenen Teils der Betriebsversammlung. Es sei nach wie vor die Planung, diese Abteilung nach Möglichkeit zu schließen. Damit solle die Neubaufertigung am Standort Hennigsdorf komplett wegfallen. „Ich bin mächtig enttäuscht über dieses Unternehmen“, sagte Pohl. Über die Zukunft würden sich von der Unternehmensführung „keinerlei Gedanken gemacht“. Was er von einem Unternehmer erwarte, nämlich für eine Auslastung und einen Erhalt des Standortes Ideen zu entwickeln, darüber habe er nichts hören können. „Man lebt wirklich nur von der Hand in den Mund“, kritisierte der Betriebsratsvorsitzende: „Und das macht mir Riesensorgen.“

IG-Metall-Sprecherin Stefanie Jahn mit Betriebsratschef Volkmar Pohl (r.) und Betriebsratsmitglied Heiko Engelmann (l.). Quelle: Enrico Kugler

Aus diesem Grund sei es extrem wichtig, dass die Belegschaft einerseits weiter präsent ist und Druck aufbaut. Andererseits werde die politische Unterstützung an dieser Stelle gebraucht. Klare Botschaft des Unternehmens sei es: „Wenn es auf der politischen Schiene keinerlei Vorgaben gibt, denn werden wir da nix tun.“ Das müsse sich die Belegschaft zu Herzen nehmen. Gleichzeitig forderte er Wirtschaftsminister Jörg Steinbach auf, das Thema im Blick zu behalten und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Es gehe einerseits um Industriearbeitsplätze, aber auch um den Mittelstand.

Vorbereitungen zur Demonstration. Quelle: Enrico Kugler

Noch werde nicht am Verhandlungstisch über einzelne Positionen oder Inhalte geredet, machte Gewerkschaftsvertreterin Stefanie Jahn deutlich. „Es gibt im Moment noch keine Verhandlungen“, sagte die 1. Bevollmächtigte der IG Metall-Geschäftsstelle Hennigsdorf. Dennoch habe die Gewerkschaft bereits ganz klare Anforderungen dafür: „Wir erwarten, dass es ein bundesweites Konzept geben wird, dass es eine Strategie für alle Alstom-Standorte geben wird und dass dieses Konzept und diese Strategie der erste Schritt ist, bevor wir über Personalabbauzahlen überhaupt reden können.“ Innerhalb einer solchen Strategie müsse die Mitbestimmung der Betriebsräte und auch der Gewerkschaftsvertretung anerkannt werden. Gemeinsam müsse dann daran gearbeitet werden, wie die Standorte künftig aufgestellt und nachhaltig gesichert werden. Anspruch sei es, im konstruktiven Gespräch eine Strategie zum Erhalt der Industriearbeitsplätze zu erstellen.

Die mitarbeitenden gehen vor das Werkstor. Quelle: Enrico Kugler

Kurzfristig erwarte sie vom Unternehmen zudem eine Auseinandersetzung darüber, „wie eine faire Auslastung aller Produktionsstandorte gewährleistet werden kann“. Eine blanke und fantasielose Ankündigung von Personalabbau sei „deutlich zu kurz gesprungen“. Die angekündigte Größenordnung der Stellenstreichungen „ist eine, die dem Produktionsstandort ein Ende setzen könnte“, stellte Stefanie Jahn fest. Zum Überbrücken von Unterauslastung gebe es tarifliche Möglichkeiten und personalpolitische Instrumente. Auch dazu erwarte sie eine Einigung mit den Betriebsräte und der IG Metall. „Wir erwarten, dass alle Mittel eingesetzt werden, bevor wir über Personalabbau überhaupt nur nachdenken“, so Stefanie Jahn. In Zeiten des Klimakrise und der Energiewende sei die Bahnindustrie als Innovationstreiber schließlich „eine Industrie der Zukunft“.

Heiko Engelmann zitierte aus einer AFP-Meldung aus der vorigen Woche, wonach bei Alstom weltweit 7500 Mitarbeiter gesucht werden. Quelle: Enrico Kugler

Als „unvorstellbare Schweinerei“ bezeichnete Betriebsratsmitglied Heiko Engelmann die Widersprüchlichkeit der Konzernpolitik: Während in Deutschland 1300 Stellen abgebaut werden sollen, wolle Alstom laut einer kürzlichen Meldung im Jahr 2022 weltweit 7500 Mitarbeiter einstellen, vorrangig in Europa. „Genau an dieser Stelle muss auch die Politik einhaken“, forderte Engelmann. In einer Videobotschaft habe der Wirtschaftsminister seine Unterstützung zugesagt. Aber die Politik komme nicht auf Arbeitnehmervertreter zu. „Wir müssen ihm jede Information aus der Nase ziehen“, kritisierte Engelmann.

Umbenennungen immer wieder mit Hoffnungen verbunden

Er sei 1990 selbst Teil der Belegschafts und des Betriebsrates gewesen, sagte Vizebürgermeister Martin Witt stellvertretend für den Verwaltungschef. Bereits damals sei Arbeitsplatzabbau das Thema gewesen, allerdings bei 8000 Mitarbeitenden. LEW, LEW/AEG, Adtranz, Bombardier, Alstom – und bei jeder Umbenennung sei die Hoffnung groß gewesen, dass dieses Werk, dieser Standort, die Beschäftigten, die Produktion und die Entwicklung nachhaltig gesichert werden können. Es muss jedoch „ein schleichender Abbau von Arbeitsplätzen“ registriert werden.

Martin Witt: Stadt steht hinter ihrem Werk

Die Stadt Hennigsdorf sei ohne diesen Produktionsstandort und seine renommierten Züge undenkbar. Die Stadt stehe hinter der Belegschaft. „450 Jobs weniger, das ist nicht hinnehmbar“, sagte Witt. Die Fertigung müsse erhalten bleiben, der Standort seine 122-jährige Geschichte fortschreiben können. „Dafür steht die Stadt mit Wort und Tat.“ Man könne appellieren und die Drähte in Richtung Landespolitik aktivieren – und das werde getan. Aber damit seien die Handlungsmöglichkeiten auch schon erschöpft.

Ex-Mitarbeiter und Ex-Betriebsratsmitglied Dietwald Wolf ergriff das Wort – 18 Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen. Quelle: Enrico Kugler

„Der Standort bleibt erhalten“ – diese Aussage des Wirtschaftsministers habe ihn heute bewegt, sagte Dietwald Wolf. „Woher will der Knallkopp – entschuldigt bitte- wissen, was hier passiert?“, fragte der 77-Jährige Ruheständler und ehemalige Mitarbeiter. Er warf sowohl ihm als auch dem Management vor, sich nicht genug um Aufträge bemüht zu haben. Seine klare Forderung: Hennigsdorf müsse als Produktionsstandort erhalten bleiben – nicht nur als Ingenieurstandort.

Von Helge Treichel