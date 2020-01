Hennigsdorf

Mitarbeiter der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes suchten am Donnerstagvormittag (2. Januar) nach dem Großbrand am Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum in Hennigsdorf in der Silvesternacht den Brandort in der Berliner Straße auf. Dabei untersuchten sie das Gebäude der Bildungseinrichtung und dabei im Speziellen den Bereich des Daches, welches am 31. Dezember in Flammen gestanden hatte.

Wie die Polizei mitteilt, ist nach den bisherigen Ermittlungen davon auszugehen, dass das Feuer am Silvesterabend durch ein pyrotechnisches Erzeugnis ausgebrochen ist, welches entzündet auf dem Dach des OSZ gelandet war. Die Kriminalpolizei ermittelt daher nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Gegen 17.30 Uhr stand in der Berliner Straße in Hennigsdorf aus zunächst ungeklärter Ursache das Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum in Flammen. Zeitweise bis zu 59 Kameraden kämpften vor Ort gegen den Großbrand, der gegen 19 Uhr gelöscht war. Die Kriminalpolizei war ebenfalls vor Ort und sicherte erste Spuren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen der Polizei auf eine sechsstellige Höhe, Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang nun Zeugen, die am 31. Dezember 2019 im Zeitraum von 17.15 bis 17.35 Uhr in der Berliner Straße Personen beobachtet haben, die in der Nähe der Schule Pyrotechnik zündeten und somit eventuell den Brand ausgelöst haben könnten, sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/8510 zu melden.

Auf den Dach des Oberstufenzentrums Hennigsdorf hat es am Silvesterabend gebrannt. Landrat Ludger Weskamp verschafft sich am Neujahrsmorgen einen Überblick vor Ort.

