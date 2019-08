Hennigsdorf

Ein 37-jähriger Fahrradfahrer wurde in der Nacht zu Samstag in der Fontanestraße in Hennigsdorf zunächst lediglich aufgrund fehlender Beleuchtung an seinem Fahrzeug gestoppt.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle machte der offenbar stark alkoholisierte Mann keine bzw. unwahre Angaben zu seiner Person.

Im weiteren Verlauf wurde er zunehmend aggressiver, beleidigte die Beamten und versucht auch zu fliehen. Als er plötzlich mit der Faust in Richtung des Kopfes eines Beamten schlug, wurde der Mann überwältigt und in Gewahrsam genommen.

Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab noch einen Wert von 1,62 Promille. Eine dementsprechende Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt.

Neben der Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich der Mann nun auch wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Nötigung und Beleidigung verantworten. Bis zu seiner Ausnüchterung verblieb der Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam.

Von MAZonline