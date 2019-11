Hennigsdorf

Am Donnerstag-Nachmittag gegen 15.30 Uhr stürzte in der Fontanestraße in Hennigsdorf eine Radfahrerin aus bisher ungeklärter Ursache und verletzte sich am Kopf.

Bei der Unfallaufnahme und Ersthilfe wurde bei der Radfahrerin Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1, 39 Promille.

Sie wurde zwecks ambulanter Behandlung ins Krankenhaus Hennigsdorf gebracht, wo dann auch eine Blutentnahme erfolgte.

Von MAZonline