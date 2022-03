Hennigsdorf

Zwei Tage haben sich Schülerinnen und Schüler der Albert-Schweitzer-Oberschule Hennigsdorf in einem Workshop mit den Themenfeldern Demokratie und Rassismus sowie deren Zusammenhängen beschäftigt. Das Ergebnis ist die Ausstellung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen“, welche die Jugendlichen in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung erarbeitet haben. Zwei Wochen lang werden die Neunt- und Zehntklässler, die sich entschieden haben, an dem Projekt teilzunehmen, Mitschüler und Gäste durch die Ausstellung begleiten.

Die Ausstellung wirft viele Fragen auf. Quelle: Wiebke Wollek

Für die Eröffnung am Montagvormittag bekam auch Bürgermeister Thomas Günther (SPD) eine Einladung, der sich erinnert: „Als ich die Einladung vor einigen Wochen erhielt, da war die Welt noch eine andere.“ Mit den Worten „Demokratie und Frieden waren da noch selbstverständlich für uns“ nimmt er Bezug auf den Krieg in der Ukraine, der weltweite Bestürzung hervorgerufen hat. „Das geht uns alle etwas an“, betont Günther. Die Jugendlichen können ihm da vollkommen zustimmen. Doch was hat der Krieg konkret mit dem Thema der Ausstellung zu tun? „Rassismus ist oft das Samenkorn des Hasses“, sagt Günther. Und Hass könne sich irgendwann in Krieg niederschlagen.

Beleuchtung der rechtsextremen Jugendszene

Interessant sind die vielen Stufen dazwischen. Es fängt meist ganz klein an, mit in der Stadt verteilten Stickern oder Musik mit rechtsradikalen Inhalten. Die Schau beleuchtet unter anderem, wie die rechtsextreme Jugendszene aussieht und warum manche Heranwachsende deren Weltbild gut finden, sich anschließen, mitten in der unsicheren Phase der Ausreifung ihrer Persönlichkeit. Dass Menschen auf der Straße rassistisch beleidigt werden, haben auch die Schülerinnen Alia und Amélie beobachten müssen. „Ich bin selbst sogar schon mal eingeschritten und habe der betroffenen Person beigestanden. Jeder Mensch sollte akzeptiert werden“, bekräftigt Amélie aus der neunten Klasse. Auch ihre Klassenkameradin Alia findet: „Jeder Mensch ist gleichberechtigt. Ich habe leider auch schon miterleben müssen, wie andere wegen ihrer Hautfarbe oder einer Behinderung beschimpft wurden“, berichtet die 15-Jährige. Beim Projekt haben sich die beiden freiwillig beteiligt, weil sie es wichtig finden, auf die Probleme, die Rassismus mit sich bringt, aufmerksam zu machen.

Auch Bürgermeister Thomas Günther kam zur Eröffnung. Demokratie Quelle: Wiebke Wollek

Die Ausstellung will keine allgemeingültigen Antworten auf bestimmte Fragen, darunter auch unbequeme, liefern. Vielmehr sollen die Besucher dazu angeregt werden, sich selbst eine Meinung zu bestimmten Themen zu bilden. So wird zum Beispiel gefragt: „Rechtspopulisten sagen immer wieder, sie könnten ihre Meinung nicht frei äußern. Ist da etwas dran?“ Außerdem wird gefragt: „Manche Menschen fürchten sich vor zu viel Vielfalt in Deutschland. Ist es eigentlich in Ordnung, dass in vielen Städten neben Kirchen auch Moscheen und Buddhistische Tempel gebaut werden?“ Auch die alte, aber immer noch aktuelle Frage nach der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen wird aufgeworfen. Oliver Simon von der Friedrich-Ebert-Stiftung beleuchtete in seiner Eröffnungsrede den Demokratie-Begriff näher. „Es ist nicht nur ein politisches System, es bedeutet auch Diskurs, Debatte und sprachliche Auseinandersetzung. Um die Demokratie schützen zu können, ist es wichtig, überhaupt erst einmal den Begriff richtig zu verstehen.“ Auch Thomas Günther betont: „In der Demokratie wird auch gestritten. Aber es wird sich auch geeinigt.“

Von Wiebke Wollek