Rauchentwicklung sorgt für Feuerwehreinsatz in Hennigsdorf

Hennigsdorf

Die Feuerwehr wurde am Montag (7. September) gegen 11 Uhr zu einer unklaren Qualmentwicklung aus einer Wohnung in der Hennigsdorfer Havelpassage gerufen . Nachdem die Feuerwehr und die Polizei an der betreffenden Wohnung niemanden antrafen, wurde die Wohnungstür gewaltsam geöffnet. In der verlassenen Wohnung wurde stark qualmendes, angebranntes Essen auf dem eingeschalteten Herd festgestellt. Eine Brandentstehung konnte verhindert werden. Gegen 12 Uhr erschien der Mieter, der die Sicherung seiner Wohnung übernahm.

Von MAZonline