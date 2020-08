Unter dem Motto „Tag der politischen Gefangenen“ demonstrierten Rechtsextreme, Neonazis und Holocaustleugner am Sonnabend, 8. August, in Hennigsdorf für „Meinungsfreiheit“ und die Freilassung „politischer Gefangener“. Die Gegendemonstranten waren vor ihnen da – und es waren mindestens dreimal so viele.