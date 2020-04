Retter im Einsatz: Nancy Tretner und André Stephan aus Hennigsdorf sind Teil der MAZ-Serie „Held des Tages“

Hennigsdorf

„Bitte, bleiben Sie zu Hause.“ Kaum ein Satz verdeutlicht stärker, in was für einer Ausnahmesituation sich die Gesellschaft durch die Corona-Krise derzeit befindet. Kontaktverbot, Allgemeinverfügung, Eindämmungsverordnung – all diese Worte wirken auf ihre Weise bedrückend. Jetzt heißt es durchhalten, für alle. Viele können nicht zu Hause bleiben, sie tragen durch ihre Arbeit dazu bei, dass das System aufrecht erhalten bleibt. Nancy Tretner und André Stephan, die mit Sohn Elias in Hennigsdorf wohnen, geben tagtäglich ihr Bestes für die Gesundheit und Sicherheit der Menschen in der Region. Nancy Tretner arbeitet als Notfallsanitäterin in der Rettungswache auf dem Gelände der Oberhavel Kliniken in Hennigsdorf. Wenn die 112 gerufen wird, ist die 39-Jährige im Einsatz. Mit dem Rettungswagen geht es dorthin, wo Hilfe gebraucht wird. Nicht selten handelt es sich um lebensbedrohliche Zustände. Mit ihren Kollegen behandelt sie Patienten solange, bis der Notarzt eintrifft.

Nancy Tretner in der Rettungswache Hennigsdorf Quelle: privat

Die Corona-Pandemie hat die Arbeitsbedingungen in dem ohnehin schon nervenaufreibenden Job verändert. „Wenn die Leitstelle bei Alarm das Stichwort Corona nennt, treffen wir besondere Maßnahmen, um uns zu schützen“, erklärt Nancy Tretner. Dafür reiche es schon aus, wenn ein Patient über Luftnot klagt oder Fieber hat. „Wir hatten aber auch schon mit Menschen zu tun, die tatsächlich mit dem Corona-Virus infiziert waren.“ Selbst beim leisen Verdacht darauf, dass Corona eine Rolle beim aktuellen Einsatz spielen könnte, tragen die Notfallsanitäter Schutzanzüge, Handschuhe, Brillen und Masken. „Noch sind wir ausreichend ausgestattet, aber das könnte sich bald ändern“, befürchtet Nancy Tretner.

Besondere Schutzmaßnahmen

Vergangene Woche berichtete Detlef Troppens, Geschäftsführer der Oberhavel Kliniken, in der MAZ, dass ihm die drohenden Engpässe bei Schutzkleidung und Desinfektionsmittel Sorge bereiten. Die Nachricht über die eingetroffene Lieferung an Schutzausrüstungen für den Landkreis am Montagmorgen macht nun wieder Hoffnung. Seit der starken Ausbreitung des Corona-Virus hat sich viel verändert. „Das Gefühl, wenn ich zur Arbeit gehe, ist schon ein anderes geworden“, sagt die Notfallsanitäterin. „Ich habe natürlich Angst, mich zu infizieren und die Viren mit nach Hause zu nehmen“, erklärt die Hennigsdorferin, die ehrenamtlich auch bei der Feuerwehr tätig ist – für die Nachwuchsgruppe „Löschpinguine“.

André Stephan in der Feuerwache Hennigsdorf Quelle: privat

Auch ihr Freund André Stephan hat einen Job, der viele Gefahren mit sich bringt. Als Angestellter der Stadt Hennigsdorf ist er bei der Feuerwehr als Gerätewart beschäftigt. Der 34-Jährige ist einer von sieben hauptamtlichen Mitarbeitern bei der Feuerwehr. Wie bei den Beschäftigten im Rathaus wird auch auf der Wache mit einem A- und einem B-Team gearbeitet. „Ich mache ganz normal meinen Dienst in der Wache und bin einsatzbereit für den Fall eines Notrufs“, sagt André Stephan. Doch auch hier nimmt Corona Einfluss auf die Arbeitsroutine. „Angenommen, wir werden zu einer Türnotöffnung gerufen und es liegt ein Corona-Verdacht vor, reduzieren wir die Einsatzkräfte soweit wie möglich, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren.“ Außerdem werde in solchen Fällen Schutzkleidung getragen. „Im Moment ist bei uns noch genug Material da“, sagt er. André Stephan spricht in Bezug auf Corona nicht von Angst, sondern von großem Respekt. Wenn Nancy Tretner und André Stephan arbeiten, geht ihr vierjähriger Sohn Elias in die Notbetreuung seiner Kita. „Der Start war recht holprig. Er hat seine Freunde, seinen Gruppenraum und die bekannten Erzieherinnen vermisst. Aber nun hat es sich alles gut eingespielt“, berichtet Nancy Tretner. „Wenn einer von uns in der Woche frei hat, lassen wir Elias zu Hause.“

Von Wiebke Wollek