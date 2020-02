Riesige Werbung am Bushalt: Gefahr für Linksabbieger

Hennigsdorf

Linksabbiegen birgt per se viele Gefahren. An der Marwitzer Straße in Hennigsdorf gibt es noch ein Extra-Hindernis. Die Seiten der Buswartehäuschen sind komplett mit Werbung plakatiert. Die großflächige Reklame nimmt den Autofahrern einen Teil der Sicht. Aufgefallen war dies einem Anrufer des MAZ-Lesertelefons, an dem Redakteure regelmäßig Hinweise aus der Bevölkerung entgegennehmen. Die besagten Haltestellen, die sich im Eigentum der Stadt Hennigsdorf befinden, stehen in Richtung Marwitz stadtauswärts rechts kurz vor der Friedrich-Wolf-Straße und links kurz nach dem Waidmannsweg. Die Werbung behindert das Linksabbiegen aus beiden Nebenstraßen auf die Marwitzer Straße.

Hinweis durchs MAZ-Lesertelefon

Die gute Nachricht vorab: Ein Unfallschwerpunkt ist dieser Straßenbereich nicht. Im Rathaus seien bislang keine Hinweise eingegangen, die auf die Gefahren durch Werbung an Wartehäuschen hindeuten, erklärte Stadtsprecherin Ilona Möser auf Nachfrage. Auch im Tiefbauamt sei man über die Anfrage ein wenig überrascht gewesen, denn die Stadt bringt regelmäßig wechselnde Reklame an den Wartehäuschen an, und das schon seit Jahren. Allerdings war auch aus dem Rathaus zu erfahren, dass die Stelle demnächst daraufhin überprüft werden könne, ob der rechtlich vorgeschriebene Sichtwinkel beim Abbiegen vorhanden ist. Generell, so sagte Ilona Möser, achte die Stadt natürlich darauf, dass alle Verkehrsteilnehmer stets gute Sicht haben. So sei an einer Haltestelle sogar extra ein Baum gefällt worden. Während die Wartehäuschen und die Werbung Angelegenheit der Stadt sind, so stellt die Oberhavel Verkehrsgesellschaft ( OVG) lediglich den Mast mit Fahne und Fahrplan auf.

Beim Abbiegen aus der Friedrich-Wolf-Straße in Richtung Zentrum Quelle: Wiebke Wollek

Kennen Sie weitere gefährliche Kreuzungen in Oberhavel? Dann schreiben Sie uns bitte gern eine Mail an die Adresse Oranienburg@maz-online.de

Von Wiebke Wollek