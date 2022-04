Hennigsdorf

Es sind Hennigsdorfs große Traditionsvereine, 2017 wurden beide 70 Jahre alt. Ende der 1940er-Jahre wurden Stahl und Motor Hennigsdorf – mit der Etablierung der beiden großen Betriebe in der Stadt – gegründet. Nun wollen beide gemeinsame Sache machen. Alexander Mross, Vorsitzender von Motor Hennigsdorf, und Bernd Götze, Chef von Stahl Hennigsdorf, verkündeten bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Montag die Pläne. Es solle zunächst gemeinsame Veranstaltungen, etwa beim Citylauf im August, geben, auch der Neujahrsempfang soll zusammengelegt werden. „Der Wille ist da, auch der Fahrplan ist klar“, so Bernd Götze. Ab 2024 soll die Fusion perfekt gemacht werden, dann soll es auch einen komplett neuen Namen geben – damit keiner der Vereine sich benachteiligt fühlt. „Es kamen schon spontane Vorschläge wie Stahl-Motor, aber das gefällt mir nicht so. Es wird kein Fantasiename werden“, sagt Bernd Götze. Man wolle das gemeinsam mit den Mitgliedern entscheiden.

Ende letzten Jahres habe man sich in Verbindung gesetzt, es habe mehrere Vorstandstreffen in guter Atmosphäre gegeben – ohne jegliche Rivalität. „Die Vorteile sehen wir darin, dass wir unsere Stellung weiter ausbauen können, die wir schon in Hennigsdorf haben und die Kosten im Gesamtverein auf viel mehr Mitglieder umlegen“, sagte Bernd Götze. Wenn die Entwicklung so weitergehe, rede man von etwa 1700 Mitgliedern nach der Fusion. Stahl, der größte Verein in Oberhavel, habe 1196 Mitglieder, und Motor 435 Mitglieder. Von den Sportangeboten her habe man dieselbe Philosophie. Nur die Abteilungen Tischtennis und Volleyball würden sich etwas „beißen“. Dort könne man die Trainingszeiten aber zusammenlegen, so Götze, in dessen Verein Rugby mit 351 Mitgliedern die größte Abteilung sei. Bei Motor sei der Handball mit 150 Mitgliedern das Zugpferd, beim Volleyball komme man auf 120 Mitglieder.

Das Vereinsheim von Stahl soll für beide da sein

Finanziell sei etwa der Vorteil, doppelte Kosten wie für Geschäftsstelle und Steuerbüro einzusparen. Das Stahl-Vereinsheim in der Heinestraße solle dann für beide Vereine da sein. Es war lange Jahre ein Schandfleck, und wurde bis Ende letzten Jahres saniert. Im Mai beginnen die Bauarbeiten an den Außenanlagen. Sie sollen befestigt werden und Rasen bekommen, auch ein Gerätehaus soll noch entstehen. Rund 450 000 Euro hat die Sanierung gekostet, davon trägt der Verein 100 000 Euro. Das sei allerdings eine Seltenheit, dass ein Verein so viel für die Sanierung eines städtischen Gebäudes ausgeben musste, erklärte Bernd Götze.

Und warum dauerte es so lange, bis die Vereine zusammengingen? 2014 hatte Bernd Götze schon einmal angefragt – damals hätten alle starr im Vereinsheim gesessen, keiner habe etwas sagen wollen. „Da war noch die alte Rivalität. Man hatte Angst, dass man die Identität verliert. Den Jüngeren ist das aber egal, sie wollen einfach ihre Sportart ausführen“, so Alexander Mross. Bereits 1998 hatten die Fußballabteilungen von Motor und Stahl zum FC 98 Hennigsdorf fusioniert.

Eine Doppelspitze wäre Götzes Wunsch

Wer Vorsitzender wird, ist noch unklar. Bernd Götze, Jahrgang 1960, ist noch bis 2025 gewählt. „In der ersten Phase würde ich mich schon noch mit einbringen. Aber wir wollen das im Team machen.“ Er würde es vorziehen, wenn es zwei Vorsitzende geben könnte, damit sich beide Verein repräsentiert fühlen.

Von Marco Paetzel