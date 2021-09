Hennigsdorf/Oranienburg

Es war ein ungeheuerlicher Vorwurf, der am Dienstag vor dem Oranienburger Amtsgericht verhandelt wurde: Eine Erzieherin der Hennigsdorfer Kita „Weltentdecker“ soll laut Staatsanwaltschaft ein Kind mit türkischen Wurzeln zweimal geschlagen haben: Am 12. September 2019 habe sie das Kind auf die Wange geschlagen, sodass eine Rötung mit leichter Schwellung entstanden sei. Am 10. Oktober 2019 dann habe sie ihm auf den Kopf geschlagen. Die angeklagte Erzieherin erklärte unter Tränen, dass sie den Junge nie in irgendeiner Weise geschlagen habe oder übergriffig gewesen sei. Sie sei seit 31 Jahren Erzieherin und selbst Mutter und Oma. „Schlagen ist für mich ein No-Go, das ist mir ganz wichtig, hier zu sagen!“

Die Anwältin der Mutter als Nebenklägerin forderte, die Angeklagte wegen Körperverletzung zu verurteilen. Freilich, ohne ein Strafmaß zu nennen. Staatsanwältin und Verteidiger indes forderten einen Freispruch. Erstere erklärte, man könne die Taten nicht ausschließen, weil die anderen Erzieherinnen, die als Zeugen im Prozess auftraten, nicht immer im selben Raum waren. Die Richterin Freya Peiler indes erklärte, der Angeklagten konnte die Tat nicht nachgewiesen werden. Sie wurde freigesprochen.

„Die Tante hat mich geschlagen!“

Die Mutter des Jungen erklärte im Zeugenstand zum Vorfall am 12. September 2019, kurz vor 14 Uhr habe sie ihren Sohn abgeholt. Im Anziehraum habe er leise gesagt: „Mama, die große Tante hat mich geschlagen!“ Sie habe noch ihre Tochter geholt, die ebenfalls die Kita besucht. „Ich habe dann die geschwollene und rote Wange gesehen.“ Die Mutter sei wieder in die Kita gegangen und habe die Wange einer Erzieherin gezeigt. Der Sohn habe dann mit dem Finger auf die Angeklagte gezeigt. Die wiederum habe erklärt, das Kind würde lügen. Auf Fotos im Flur, auf denen das Kitapersonal abgebildet ist, habe er nochmals auf die Erzieherin gezeigt. Später zuhause habe er mehrfach wiederholt: „Die Tante hat mich geschlagen!“ An diesem Abend habe er nicht alleine in seinem Bett geschlafen, sei mehrmals in der Nacht aufgewacht und geschrien. Am nächsten Tag habe der Junge nicht in die Kita gewollt, geschrien und getobt. Die Angeschuldigte habe dies gesehen und noch gesagt: „Zuhause ist es doch am schönsten, oder?“

Am 10. Oktober 2019 habe der Junge nach der Kita wieder erklärt, dass ihn die Erzieherin geschlagen habe – diesmal auf den Kopf. Daraufhin habe die Mutter Anzeige erstattet. Nach zwei Wochen habe die Kitaleiterin vorgeschlagen, ihn in eine neue Gruppe zu geben. „Er ist da gut aufgenommen worden und sehr glücklich“, sagt die Mutter. Die Mutter beteuerte auch, sie habe der Kita keine Schwierigkeiten machen wollen, weil es so ein langer Weg für die Familie gewesen sei, für das Kind und seine Schwester einen Kitaplatz in Hennigsdorf zu bekommen – und es sei ja vorher nie etwas passiert. „Aber diese Sache hat uns als Familie umgehauen.“

Ein zweijähriger Junge könne nicht lügen

Die Staatsanwältin wollte wissen, ob es Probleme wegen der türkischen Abstammung ihres Sohnes in der Kita gegeben habe – die Mutter verneinte dies. Warum sie ihn weiter in die Kita geschickt habe, wollte der Verteidiger wissen. „Ich wollte es nicht, aber mein Mann sagte, die Erzieherinnen sind professionell, die tun das nicht!“, erklärte die Ingenieurin für Lebensmitteltechnologie. Ob sie auch recherchiert habe, dass es auch andere Ursachen als Schläge in Frage kommen, wollte der Verteidiger noch wissen. „Nein, habe ich nicht. Ich hatte ja die Aussage von meinem Kind!“ Die These, dass eine Wange beim Liegen auf der Seite anschwillt, wies sie von sich – das sei bei ihren Kindern noch nie vorgekommen.

Auch ihr Kinderarzt habe bestätigt, dass die Schwellung an der Wange nicht vom Liegen auf der Seite passieren könne. Dann ging es um die Fotos der geschwollenen Wange vor der Kita, die die Mutter am 12. September gemacht hatte. Die Richterin verlas ein Gutachten von Saskia Etzold von der Gewaltschutzambulanz der Charité Berlin. Sie habe nach Sichtung der Handyfotos mitgeteilt, die kreisrunde Rötung sei untypisch für einen Schlag gegen die Wange. „Ich habe die Aussage vom meinem zwei Jahre alten Sohn, der nicht komplex denken kann und lügen kann“, erwiderte die Mutter.

Die Kolleginnen hätten nichts bemerkt

Auch Kolleginnen der angeklagten Erzieherin kamen zu Wort. Von der Rötung der Wange habe sie nichts bemerkt. „Wenn ich oder meine Kolleginnen sowas machen würden, wären wir falsch in dem Beruf“, habe sie am Nachmittag des 12. September 2019 der Mutter erklärt und ihre Kolleginnen mit zum Gespräch gebeten. Der Junge habe gelacht, sie angegrinst sich hinter dem Bein der Mama versteckt. Ihre Kollegin sei eine tolle Erzieherin, habe gute Ideen und sei liebevoll zu den Kindern. Ob es jemals einen Vorwurf gegen die Angeklagte in Zusammenhang mit einem ausländischen Kind gegeben hat, wollte die Anwältin der Mutter wissen. „Er wurde genauso betreut wie jedes andere Kind, wir machen da nie Unterschiede“, so die Frau.

Eine weitere Erzieherin, die als Springerin tätig ist, erklärte, sie habe den Jungen an jenem Tag um 13.30 Uhr geweckt und den roten Fleck mit Pickelchen entdeckt. „Für mich war das eine Schlafwange.“ Als die empörte Mutter in die Kita gekommen sei, sei man sehr betroffen gewesen. „Der Junge hat gegrinst und weiter keinen ängstlichen Eindruck gemacht.“ Die angeklagte Erzieherin habe sich professionell der Sorge der Mutter angenommen. Der Junge indes habe in den Tagen nach dem Vorfall gelöst und locker gewirkt.

Die Mutter will in Berufung gehen

Zu dem zweiten Vorfall am 10. Oktober 2019 konnte eine weitere Kollegin mehr erzählen. Der Junge sei – glücklich, wie immer – in die Kita gekommen. Beim Morgenkreis sei er dann über Füße von sitzenden Kinder gefallen, sei mit dem Kopf auf den Teppich gestürzt und habe geweint. Sie habe dann zu dem Jungen gesagt: „Da kannst du zuhause wieder sagen, dass du von uns gehauen worden bist.“ Das sei aber eine sehr satirische Art, einem Kind etwas zu sagen, kritisierte die Staatsanwältin daraufhin die Erzieherin. Auch der Verteidiger kam in seinem Schlussplädoyer nochmals auf diese Äußerung zurück: „Da hat die Erzieherin dem Kind einen Floh ins Ohr gesetzt, und der ist gesprungen.“

Die Mutter indes will in Berufung gehen, erklärte sie nach Ende des Prozesses. „Seit zwei Jahren machen wir die Hölle durch. Wir waren bei drei Psychologen. Unser Leid und Kummer scheint hier niemanden zu interessieren“, so die Mutter. Im November wird sie mit ihrem Sohn in eine Bernauer Familientagesklinik gehen, weil er noch immer Schwierigkeiten beim Ein- und Durchschlafen habe sowie Zwänge entwickelt habe.

Von Marco Paetzel