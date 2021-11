Hennigsdorf

Die Infektionszahlen steigen weiter, und dennoch soll es auf dem Hennigsdorfer Postplatz vom 3. bis 5. Dezember wieder einen Weihnachtsmarkt geben. Geplant sind an allen drei Tagen Showacts für Jung und Alt auf der Bühne, Stargast wird Schlagersängerin Christin Stark, die Partnerin von Matthias Reim, sein. Ob der wiederum sich in der Stahlstadt blicken lässt, ist noch unklar.

Zudem werden wieder rund 45 Stände erwartet, darunter viele Kunsthandwerker aus der Region. Auch Chen, Berlins Chef-Weihnachtsmann, wird wieder dabei sein. Coronabedingt wird es aber keine Auftritte von Kita- und Schulkindern geben. „Nur der Wistuba-Chor wird als Hennigsdorfer Beitrag dabei sei“, erklärte Organisatorin Andrea Stadtaus bei der Pressekonferenz zum Weihnachtsmarkt am Donnerstag.

Zutritt nur unter 2G-Regeln

Und auch sonst bestimmt die Pandemie die Veranstaltung, die unter 2G-Regeln stattfindet – ohne Abstandsgebot und Maskenpflicht. Zugänglich ist der Markt über zwei Zugänge nur für Geimpfte, Genesene und Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr. Der komplette Postplatz wird eingezäunt, die Impf-Zertifikate am Eingang kontrolliert. Besucher sollten neben diesem Nachweis auch ein Ausweisdokument dabeihaben. Die Kontaktnachverfolgung soll via Zettel funktionieren, eventuell gibt es noch eine Lösung für das Smartphone. Die Registrierungszettel können schon ab Freitag, 12. November, in der Stadtverwaltung abgeholt werden, um Anstehzeiten zu verkürzen. „Sofern nicht von weiter oben Maßnahme getroffen werden, werden wir den Weihnachtsmarkt auch durchführen“, bekräftigt Maik Ragheb, der neue Fachdienstleiter Kultur im Hennigsdorfer Rathaus.

Die Vorbereitungen waren alles andere als leicht, immerhin waren vier Händler, ein Gastronom und auch die Kutschfahrerin nicht geimpft. Für die meisten konnte Ersatz gefunden werden, Kutschfahrten wird es aber dieses Mal nicht geben.

Das Programm gibt es unter www.hennigsdorf.de unter dem Stichwort „Weihnachtsmarkt“.

Von Marco Paetzel