Hennigsdorf

Am Sonntagmittag (12. Januar) gegen 12.30 Uhr wurden zwei Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren durch einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma am Hennigsdorfer Postplatz erwischt, wie diese mehrere Graffiti in schwarzer und goldener Farbe an Mülleimer, Hinweisschilder und eine Hauswand sprühten. Sie führten drei Sprühflaschen mit sich, welche durch die Polizei sichergestellt wurden. Nach Fertigung aller Unterlagen wurden die Kinder an die Eltern übergeben. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 500 Euro.

Von MAZonline