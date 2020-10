Schnäppchenjagd im Freien: Trödelmarkt am Samstag auf dem Gelände der Kita Traumland

Hennigsdorf

Diesen Samstag, 10. Oktober, ist es soweit: Auf dem Gelände der Kita Traumland in Hennigsdorf findet ein Trödelmarkt für Kinderkleidung und Spielzeug statt. Von 13 bis 16 Uhr darf geschaut, gehandelt und eingekauft werden, was andere nicht mehr benötigen. Der Aufbau beginnt um 11 Uhr. Noch sind einige letzte Stände zu haben. Die Standgebühr beträgt 5 Euro (Kontakt: traumlandtroedel@web.de). Nicole Graef, selbst Mutter von zwei Kindern, organisiert den Flohmarkt, das hat sie auch schon seit Jahren für die Kita Pünktchen gemacht. Als die Leiterin ins Traumland wechselte, wurde Nicole Graef gefragt, ob sie den Basar auch dort organisieren könnte. Der Flohmarkt findet ausschließlich draußen statt. Ein Hygienekonzept liegt vor. Auf die Einhaltung der Corona-Regeln wird geachtet. Am Eingang wird Desinfektionsmittel bereit gestellt. Zwischen den Ständen bleibt zwei Meter Platz. Selbst gebackener Kuchen kann an diesem Tag nicht wie sonst üblich verkauft werden. „In der Zeit des Lockdowns hatten viele Leute Zeit, ihre Schränke auszuräumen, deswegen hat sich in vielen Haushalten Brauchbares angesammelt“, sagt Nicole Graef.

Von Wiebke Wollek