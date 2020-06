Hennigsdorf

Um halb sieben morgens waren Jennifer (29) und Benjamin Neumann (31) aus Hennigsdorf aufgestanden, um später ihre Kinder Nyno (1) und Benjamin (31) zu wecken. Denn die Familie empfing „hohen“ Besuch. Staatssekretär Rainer Genilke sowie Vertreter vom Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) wollten mal sehen, wie so eine schöne Wohnung aussieht.

Denn sie haben jetzt dem Vermieter alias der Wohnungsgenossenschaft „Einheit“ Hennigsdorf, für dieses Wohnprojekt an der Waldstraße 69 A bis H das Qualitätssiegel „Gewohnt gut – fit für die Zukunft“ verliehen. Eine Jury hat die WGH Einheit ausgewählt.

„Mit dem Neubau von acht Niedrigstenergie-Reihenhäusern hat die WGH Einheit in der wachsenden Stadt generationengerechten und zukunftsfähigen Wohnraum in zentraler Lage geschafften“, sagt BBU-Vorstand Maren Kern, die neben Vertretern vom „Städteforum Land Brandenburg“ und der „ Bundestransferstelle Stadtumbau“ in der Jury saß.

Hartmut Schenk (r.) von der WGH „Einheit“ freut sich über das Qualitätssiegel „Gewohnt gut – fit für die Zukunft“, das er von Staatssekretär Rainer Genilke und BBU-Vorstand Maren Kern (hinten) verliehen bekam. Quelle: Jeannette Hix

Entstanden waren 2016/2017 vier 4-Zimmer-Häuser mit 90 Quadratmetern Wohnfläche, sowie vier 5-Zimmer-Häuser mit je 125 Quadratmetern. Alle Wohnungen haben neben Badewanne und Dusche auch ein Gäste-WC sowie einen kleinen Garten. Abstellhaus und Parkplatz runden den Wohnkomfort für zehn Euro pro Quadratmeter Kaltmiete ab.

2,3 Millionen Euro hatte sich die WGH den Bau kosten lassen. „Der Neubau wurde von unseren Mitgliedern sehr gut angenommen. Dass wir mit dem Projekt nun auch das Bewertungsgremium von ,Gewohnt gut’ überzeugen konnten, ist für das Team der WGH eine tolle Bestätigung“, sagte Vorstandsvorsitzender Hartmut Schenk, der inzwischen für die Projekte der WGH schon die dritte Auszeichnung einheimste.

Familie Neumann schätzt besonders die Nähe zu Kita und Schule, Spielplatz, Schwimmbad, Ärzten und Einkaufsmöglichkeiten. „Wir fühlen uns hier pudelwohl“, sagt Benjamin Neumann.

Übrigens: Die WGH hat schon ein Auge auf zwei weitere leere Grundstücke der Stadt geworfen, um dort auch modernen, relativ günstigen Wohnraum entstehen zu lassen. „Auf dem fast 6000 Quadratmeter großen Grundstück in der Rathenowstraße könnte man Mehrfamilienhäuser hinbauen“, sagt Hartmut Schenk. Ein Bebauungsplan könnte noch dieses Jahr erstellt werden. Auch auf dem Parkplatz an der Peter-Behrens-Straße wäre noch Platz für ein Mehrfamilienhaus. Das Grundstück hat die WGH der Stadt schon abgekauft.

