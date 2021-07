Schüsse in Hennigsdorf: Polizeibekannter 60-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand

Hennigsdorf

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Montagmorgen (12. Juli) gegen 6.30 Uhr, weil ein Anwohner der Nauener Straße in Hennigsdorf Schüsse gehört hatten. Schnell konnte ein 60-jähriger polizeilich bekannter Anwohner als Verursacher ermittelt werden. Weil er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. In seiner Wohnung fanden Beamte mehrere Messer und Schreckschusswaffen und stellten diese als Beweismittel sicher. Wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Von MAZonline