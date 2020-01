Hennigsdorf

Ein 31-jähriger Mann wurde am Dienstagmorgen (28. Januar) gegen 9.05 Uhr in einem Bus der OVG in der Hennigsdorfer Bötzowstraße kontrolliert. Er konnte dabei keinen gültigen Fahrschein vorweisen. An der Haltestelle Rathenaustraße entfernte sich der Nichtzahler vom Kontrolleur, so dass die Polizei hinzugezogen wurde. Durch die Personenbeschreibung konnte der flüchtige Mann im näheren Umfeld festgestellt und festgehalten werden. Gegen den 31-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Erschleichen von Leistungen aufgenommen.

Von MAZonline