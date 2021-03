Schweitzerviertel: Die ersten neuen Mieter ziehen ein

Hennigsdorf

In dieser Woche hat die HWB die ersten neuen Mieterinnen und Mieter im AlbertSchweitzer-Quartier begrüßt und ihnen die Schlüssel für ihr neues Zuhause in der August-ConradStraße 12/14 ausgehändigt. Alle 22 Wohnungen in dem ersten der drei HWB-Neubauten sind bereits vermietet. Die neuen Bewohnerinnen und Bewohner kommen unter anderem aus Hennigsdorf, Bötzow, Hohen Neuendorf, Velten – aber auch aus Aachen und Berlin.

„Ich war glücklich, als ich die Zusage für die Wohnung bekommen habe“, sagt Laura Johns. Für die junge Frau aus Hohen Neuendorf, die im letzten Sommer ihre Ausbildung abgeschlossen hat, ist es die erste eigene Wohnung. Obwohl sie täglich zur Arbeit nach Berlin pendelt, kam ein Umzug in die Hauptstadt für Laura Johns nicht infrage. „Ich wollte unbedingt im Grünen bleiben.“

„Wir sind froh, dass wir den geplanten Einzugstermin halten konnten“, erklärt HWB-Geschäftsführer Holger Schaffranke. Die Handwerksfirmen haben sich in der letzten Woche noch einmal tüchtig ins Zeug gelegt. In der Fabrikstraße 11b-e ist die Wohnungsübergabe für Anfang April und in der Berliner Straße 62-66 für Anfang Juni geplant.

114 neue Wohnungen für Hennigsdorf

Insgesamt baut die HWB im Albert-Schweitzer-Quartier drei Wohngebäude mit insgesamt 114 2- bis 5-Raum-Wohnungen sowie ein Parkdeck mit 97 Pkw-Stellplätzen. Zwei Stellplätze werden mit einer Wallbox, einer Ladestation für Elektroautos, ausgestattet. Weitere sind für den Ladebetrieb vorbereitet und können bei Bedarf mit einer Ladestation bestückt werden.

„Am 1. April wollen wir das Parkdeck in Betrieb nehmen“, erklärt Holger Schaffranke. Die Vermietung ist bereits in vollem Gange. Differenziert nach Lage, Größe und Ausstattung beträgt die Stellplatzmiete zwischen 25 und 60 Euro pro Monat. Von den 114 Wohnungen werden 86 mit Hilfe öffentlicher Fördermittel gebaut und unterliegen somit einer Mietpreis- und Belegungsbindung.

Die Hälfte der geförderten Wohnungen ist für Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) bestimmt und wird für eine Nettokaltmiete von 5,50 Euro pro Quadratmeter von der HWB vermietet.

Ein Wohnberechtigungsschein für alle Wohnungen

Die anderen 43 geförderten Wohnungen kosten pro Quadratmeter 7,00 Euro. Für sie ist ebenfalls ein WBS erforderlich. Allerdings mit einer um 40 Prozent höheren Einkommensgrenze, sodass auch Haushalte mit mittlerem Einkommen diese Wohnungen anmieten können.

Für ein Paar mit zwei Kindern liegt die Einkommensgrenze für einen WBS +40 bei 50 120 Euro. Was einem Jahresbruttogehalt von etwa 73 600 Euro entspricht. „Mit den WBS +40-Wohnungen schließen wir die Angebotslücke zwischen den besonders günstigen, geförderten Sozialwohnungen und dem frei finanzierten Wohnungsbau“, erklärt Holger Schaffranke.

Von Marco Paetzel