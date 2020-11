Schwer verletzter Fuchs in Hennigsdorf: Suche bislang ohne Ergebnis

Hennigsdorf

Das Schicksal des schwer verletzten Fuchses in Hennigsdorf bekümmerte in den vergangenen Tagen zahlreiche Menschen. Der offenbar durch eine Falle an der Schnauze übel zugerichtete Vierbeiner war in den vergangenen Tagen auch von mehreren MAZ-Lesern gesichtet worden.

Oberkiefer und Nase fehlen dem Tier völlig

Seine Schnauze ist laut den Mitarbeitern der Wildtierrettung Wensickendorf völlig zerstört. „Die obere Schnauze, also der Oberkiefer, fehlt dem Tier komplett, auch die Nase ist ab“, beschreibt Ruth Schnitzler, Sprecherin der Wildtierretter, die Verletzung. Daher könne der Vierbeiner weder fressen noch trinken. Die Tierschützer wollen ihn nun einfangen, um ihn von seinen Schmerzen zu erlösen. „Eine andere Chance hat der arme Kerl nicht mehr“, sagt Ruth Schnitzler. „Wird er nicht eingefangen, wird er langsam verhungern oder verdursten.“

Anzeige

Polizei unterstützt die Suche nach dem Vierbeiner

Seit Donnerstag sind die Wildtierretter im Einsatz, um den Fuchs einzufangen. Seinen Bau, dessen Ausgänge, die Laufroute und auch eventuelle Verstecke – all das sei abgesucht worden. „Wir waren am Wochenende mehrfach vor Ort“, berichtet Ruth Schnitzler. „Leider war er nirgendwo zu sehen.“ Da sich das Tier in der Vergangenheit auch auf dem Gelände der Hennigsdorfer Polizeiwache herumgetrieben habe, suchte man auch dort. Mit der Polizei, die die Suche am Wochenende auch unterstützte, vereinbarten die Wildtierretter eine enge Zusammenarbeit. „Sie rufen sofort an, wenn sie ihn sehen“, so Schnitzler. Im Moment „können wir leider nur auf Sichtungen warten“.

Von Nadine Bieneck