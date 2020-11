Schwere Tierquälerei in Hennigsdorf: Zerstörte eine Falle diesem Fuchs die Schnauze?

Hennigsdorf

Diese Bilder sind kaum auszuhalten: Erneut erschüttert ein schwerer Fall von Tierquälerei die Stadt Hennigsdorf und Tierfreunde darüber hinaus. Ihnen fiel am Donnerstag ein schwer verletzter Fuchs mit einer völlig zertrümmerten Schnauze auf. Sie verständigten schließlich die ehrenamtlichen Tierschützer der Wildtierrettung aus Wensickendorf. „Leider ist das Tier trotz seiner Verletzung noch gut zu Fuß“, berichtet Ruth Schnitzler, Sprecherin des Vereins. „Die Wunde kann noch nicht alt sein, sonst wäre der Fuchs schon erheblich schlapper“, sagt sie. Jedoch werde es dem Vierbeiner aufgrund dieser schweren Verletzung jeden Tag schlechter gehen. Schließlich könne er aufgrund der völlig zerstörten Schnauze weder fressen noch trinken.

Wildtierretter setzen alle Hebel in Bewegung, um schwer verletztem Tier zu helfen

Die Wildtierretter setzten umgehend alle Hebel in Bewegung, um dem schwer verletzten Tier zu helfen. „ Wir haben den halben Tag telefoniert, um schnell Hilfe herbei zu bekommen“, berichtet Ruth Schnitzler über einen aufreibenden Tag. Polizei, Ordnungsamt sowie die Untere Jagdbehörde: „Keiner will zuständig sein oder man wird hingehalten“, klagt die Vereinssprecherin. „Eine Falle dürfen wir im öffentlichen Raum nicht stellen“, erklärt sie das Problem. Bei einem Fuchs sei das Einfangen mit einer Falle jedoch generell schwierig. „Füchse sind viel zu schlau, um auf Anhieb in eine Falle zu gehen. Er würde sie erst wochenlang beobachten, bevor er reintappt“, weiß die erfahrene Tierschützerin.

Vermutlich mit einer Falle wurde der Fuchs so zugerichtet. Quelle: Wildtierrettung Wensickendorf

Nach „gefühlt einhundert Telefonaten“ fanden die Wildtierretter schließlich Hilfe bei einer Tierrärztin, die eine Falle stellen und das schwer verletzte Tier einschläfern würde, wenn er eingefangen ist. „Ob oder wann der Fuchs in die Falle geht, ist jedoch nicht zu sagen“, sagt Schnitzler. „Eine andere Chance hat der arme Kerl nicht mehr“, erklärt sie. „Wird er nicht eingefangen, wird er langsam verhungern oder verdursten.“ Ein schreckliches Schicksal für den Vierbeiner, sagt Ruth Schnitzler betrübt.

Die Tierschützer vermuten unterdessen, dass das Tier mit einer Schlagfalle so schwer verletzt wurde. „Davon gehen wir derzeit aus. Leider gibt es immer noch genug Menschen, die solche Fallen benutzen“, ist Ruth Schnitzler wütend. Ihre Wut ist berechtigt, denn laut Bundesjagdgesetz (§19) sind „Fanggeräte, die nicht unversehrt fangen oder nicht sofort töten“ verboten.

Versuch, den Fuchs mit dem Kescher einzufangen

Am Freitag wollen die Tierschützer überdies versuchen, den verletzten Fuchs mit einem Kescher einzufangen. „Vorausgesetzt, er lässt sich blicken“, sagt Schnitzler. Das Unterfangen könnte daher ein sehr schwieriges werden, wenn der Vierbeiner nicht mehr gesichtet wird. Mehr Möglichkeiten jedoch „haben wir leider nicht“, sagt die Tierschützerin. Sie hofft daher auf aufmerksame Hennigsdorfer, die der Wildtierrettung eventuelle Sichtungen umgehend melden. „Sollte der Fuchs dann irgendwann so schwach sein, dass er nicht mehr richtig laufen kann, fangen wir ihn ein und bringen ihn zur Einschläferung“, sagt sie. Was Ruth Schnitzler besonders beunruhigt, sollte der Vierbeiner nicht zeitnah gesichtet und eingefangen werden können: „Das wird dann eine ganz schlimme und gegebenenfalls auch noch längere Zeit für den Fuchs werden.“ Eine Zeit, in der er eben weder fressen noch trinken kann und somit nicht nur schreckliche Schmerzen leiden muss, sondern auch langsam verhungern und verdursten wird. Ruth Schnitzler ist nicht nur über die Tierquälerei wütend. „Immer wieder fühlt sich für Wildtiere niemand zuständig“, sagt sie wütend. „Wild ist nur auf dem Teller ein Highlight. Und wir stehen nur machtlos da und können nicht helfen“, sagt sie betrübt.

Ähnlicher Fall in Himmelpfort vor wenigen Tagen

Erst vor wenigen Tagen war ein ähnlich schwerer Fall einer Tierverletzung mit einer Falle bekannt geworden. In Himmelpfort ( Fürstenberg/ Havel) war ein Kater in ein Fangeisen geraten. Aufmerksame Anwohner hatten sich um das schwer verletzte Tier gekümmert, das schließlich notoperiert wurde. Dabei hatte dem Kater die betroffene Pfote amputiert werden müssen. Er befindet sich nun in der Obhut des Tierschutzvereins Oberhavel.

Mit Bolzenschüssen schwer verletzte Vögel in Hennigsdorf in vergangenen Monaten

Konkret in Hennigsdorf gab es in den vergangenen Monaten ebenfalls zwei aufsehenerregende Fälle von schwerer Tierquälerei. So flattert in der Stadt seit Monaten eine Krähe umher, die mit Bolzenschüssen schwer verletzt wurde. Trotz zweier im Brustbereich steckenden Bolzen ließ sich das Tier jedoch bislang nicht einfangen. Vor einem knappen Jahr, im Dezember 2019 gab es einen ähnlichen Fall in Nieder Neuendorf. Damals war eine Kanadagans ebenfalls mit Bolzen beschossen worden und hatte mit den Bolzen im Körper überlebt. Sie hatte eingefangen und notoperiert werden können. Für die Gans gab es schließlich sogar ein Happy End: Sie konnte von den Wildtierrettern nach ihrer Genesung kurz vor Weihnachten wieder in die Freiheit entlassen werden.

