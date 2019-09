Hennigsdorf

Hennigsdorf soll bis 2023 eine „ Funktionalschwimmhalle“ bekommen, aber um 13 Millionen günstiger als das zehn Jahre zuvor vorgesehene „Mehrgenerationenbad“. Am Dienstag präsentierte Bürgermeister Thomas Günther ( SPD) zusammen mit den Stadtwerken die Vorplanung für die abgespeckte Version. Die architektonischen Entwürfe kommentierte er erfreut: „Ich hatte Sorge, dass es ein unansehnlicher Betonklotz wird, wenn man kostengünstig baut. Aber es ist ansehnlich geworden.“

Denn das beauftragte Büro „Bauplanung Bautzen“ entwarf keineswegs einen geschlossenen Baukörper, sondern gliederte das Gebäude äußerlich erkennbar in den Eingangsbereich unter einem umgekippten hellen L-Winkel, der eine optische Verbindung zum benachbarten Technik-Kubus herstellt. Dahinter erheben sich in der Höhe leicht abgestuft Schwimmbad- und Saunabereiche. Die Schwimmbecken liegen hinter großen Glasfronten, die von außen durch tiefe angeschrägte Wände wie Bilder mit einem Passepartout gerahmt wirken. Sitzelemente schmiegen sich in die Schrägen, um den Platz davor mit Menschen zu beleben.

Schwimmhalle gehört zur Gesamtentwicklung

Neben der Schwimmhalle soll der gesamte Standort an der Rathenaustraße zwischen Park- und Bötzowstraße sowie dem dahinter angrenzenden Technologiezentrum entwickelt werden. „Wenn ich mit Betrieben im Blauen Wunder spreche, dann höre ich, dass dort ein Schwimmbad toll wäre“, unterstreicht Günther. Das denkmalgeschützte Gebäude des alten Puschkin-Gymnasiums auf dem Gelände wird demnach als „Kreativwerk“ für Existenzgründer entwickelt, der geschützte Baumbestand bleibt.

„Wir wollen das Angebot für Hennigsdorf erhalten“, sagt Birgit Tornow-Wendland, Geschäftsführerin der neu gegründeten Stadtwerke-Tochter, Eigentumsgesellschaft Stadtbad Hennigsdorf (ESH), im Hinblick auf das 35 Jahre alte Aqua Stadtbad an der Rigaer Straße. Es wird mittelfristig aus technischen Gründen schließen müssen, eine Sanierung scheidet aus. Somit umreißt der Bürgermeister auch die Nutzung, bei der weiterhin das Schulschwimmen Priorität habe, danach die Vereine berücksichtigt werden. Zuletzt stehe das individuelle Schwimmvergnügen.

Eine Schwimmbahn mehr, zusätzliche Becken

Kritik, dass trotz leicht wachsender Bevölkerung weiterhin von jährlich 85 000 Besuchern, davon 17 000 Schwimmschülern, ausgegangen wird, lässt die Geschäftsführerin nicht gelten: „Wir haben Spielraum im Frühschwimmen und in der Abendnutzung.“ Außerdem entstünde nun ein 25-Meter-Becken mit fünf Bahnen – einer mehr als bisher. Gleichzeitig stellt der Bürgermeister klar, dass er im bisherigen Rahmen den Hennigsdorfer Schulen den Vorrang gibt: „Wir werden wegen des Schulschwimmens andere Bereiche nicht einschränken.“

Neu hinzu kommen ein Bewegungs- und ein Mehrzweckbecken vor allem für den Gesundheitssport. Der ursprüngliche Mehrgenerationengedanke bleibt erhalten, die Becken sind alters- und behindertengerecht. Dazu gibt es eine Kinderplansche. Die Sauna, die lange auf der Kippe stand, ist Bestandteil des Baus. Nicht jedoch die Rutsche, die bei besserer Kassenlage ergänzt werden könnte. Sobald der Finanzplan zum Gesamtentwurf vorliegt, stimmt darüber die Stadtverordnetenversammlung Anfang 2020 ab.

